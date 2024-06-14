Національний мультипредметний тест: стало відомо, який предмет найчастіше обирали випускники

Англійська мова – безперечний лідер

Англійська мова стала найпопулярнішим вибором серед випускників, які цього року складали національний мультипредметний тест (НМТ). Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

«Англійська мова – безперечний лідер. Слідом за нею йдуть географія, біологія та українська література з доволі високими показниками. На жаль, фізика та хімія залишаються непопулярними серед учасників. Також невисокий попит мають інші іноземні мови, окрім англійської, такі як німецька, французька та іспанська», – додала Вакуленко.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки призупиняє процес об’єднання вишів на період вступної кампанії. Про це у себе в Facebook повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

Раніше у Міністерстві освіти і науки назвали найпопулярніші університети серед вступників у 2023 році. Про це повідомляє міністр освіти й науки Оксен Лісовий у Facebook. До переліку увійшли як вищі навчальні заклади, так і професійні коледжі, училища тощо.

Також повідомлялося, що у 2023 році 440 студентів з України подали заявку на навчання в чеському Університеті Палацького, більшість з яких проживає тепер у гуртожитках міста Оломоуц. Виш дає можливість обирати між 11 місцями, де можуть перебувати слухачі лекцій на час тривалості навчання. Як пише ProUkrainu.cz, умови для проживання та вартість суттєво відрізняється.

До слова, у 2024 році конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня вищої освіти може здійснюватись за результатами ЗНО-2021 року.