Євро, долар та злотий подорожчали: курс валют на 3 вересня 2026
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,60 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 3 вересня 2026 року. Порівняно з 2 вересня, євро, долар та злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,60, євро – 51,64 грн, польського злотого – 11,93 грн.
Курс валют станом на 3 вересня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,6093
|51,6433
|60,1637
|11,9378
|54,7777
|
Ощадбанк
|44,40 / 44,90
|51,40 / 52,10
|59 / 61
|11,35 / 12,15
|54 / 55,70
|
Приватбанк
|44,4 / 44,84
|51,45 / 52,35
|59,9 / 60,97
|11,89 / 12,04
|-
|
ПУМБ
|44,50 / 45,10
|51,60 / 52,30
|59,80 / 61,20
|11,85 / 12,15
|-
|
monobank
|44,43 / 44,83
|
51,46 / 52,16
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,50 / 44,90
|51,40 / 52,15
|58,10 / 61,50
|11,30 / 12,30
|52,30 / 56,20
|
OTP Bank
|44,52 / 44,85
|51,46 / 52,40
|59,83 / 61,01
|11,86 / 12,07
|54,49 / 55,48
|
Укрсиббанк
|44,35 / 44,90
|51,35 / 52,25
|59,10 / 61,30
|-
|53,65 / 55,65
За тиждень долар США, євро, британський фунт, польський злотий та швейцарський франк подешевшали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.
Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на початок серпня становили $51,19 млрд. За липень їхній обсяг скоротився на 0,1% – із близько $51,27 млрд. Водночас за рік резерви зросли на 19%.
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