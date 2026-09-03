Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Євро, долар та злотий подорожчали: курс валют на 3 вересня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Євро, долар та злотий подорожчали: курс валют на 3 вересня 2026
Національний банк оновив офіційний курс валют на 3 вересня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,60 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 3 вересня 2026 року. Порівняно з 2 вересня, євро, долар та злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,60, євро – 51,64 грн, польського злотого – 11,93 грн.

Курс валют станом на 3 вересня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,6093 51,6433 60,1637 11,9378 54,7777
Ощадбанк
 44,40 / 44,90 51,40 / 52,10 59 / 61 11,35 / 12,15 54 / 55,70
Приватбанк
 44,4 / 44,84 51,45 / 52,35 59,9 / 60,97 11,89 / 12,04 -
ПУМБ
  44,50 / 45,10 51,60 / 52,30 59,80 / 61,20 11,85 / 12,15 -
monobank
 44,43 / 44,83

51,46 / 52,16

 - - -
Райффайзен
 44,50 / 44,90 51,40 / 52,15 58,10 / 61,50 11,30 / 12,30 52,30 / 56,20
OTP Bank
 44,52 / 44,85 51,46 / 52,40 59,83 / 61,01 11,86 / 12,07 54,49 / 55,48
Укрсиббанк
 44,35 / 44,90 51,35 / 52,25 59,10 / 61,30 - 53,65 / 55,65
* курс валют станом на 09:15 3 вересня 2026 року

За тиждень долар США, євро, британський фунт, польський злотий та швейцарський франк подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

Читайте також 👉 Податкова реформа 2027: нові правила для посилок, таксі та онлайн-платформ

До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.

Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на початок серпня становили $51,19 млрд. За липень їхній обсяг скоротився на 0,1% – із близько $51,27 млрд. Водночас за рік резерви зросли на 19%.

Читайте також:

Теги: курс валют НБУ Нацбанк валюта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

НБУ полегшив кредитування аграріїв через проблеми з експортом
НБУ пом'якшив умови кредитування бізнесу та аграріїв на тлі атак Росії
8 серпня, 08:31
Рада вимагає пояснень від Пишного через ситуацію із Sense Bank
Рада викликала Пишного після гучних заяв НАБУ про Sense Bank
19 серпня, 15:05
Пишний: Микола Гладишенко не може бути членом наглядової ради, а його повноваження мають бути припинені
НБУ вимагає припинення повноважень голови наглядової ради Sense Bank
20 серпня, 05:19
Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив Мінфіну активізувати продаж державного Sense Bank
Уряд прискорить продаж Sense Bank: на що підуть гроші
20 серпня, 22:50
Укрпошта попросила переглянути нові вимоги НБУ до квитанцій
Суперечка через квитанції. Нові правила НБУ змусили Укрпошту звернутися до Офісу президента
3 серпня, 12:06
Резерви України опустилися до $51,2 млрд
Міжнародні резерви України скоротилися: НБУ назвав нову суму
11 серпня, 10:46

Особисті фінанси

Євро, долар та злотий подорожчали: курс валют на 3 вересня 2026
Євро, долар та злотий подорожчали: курс валют на 3 вересня 2026
Бензин та дизель подорожчали. Ціни на пальне 3 вересня 2026 року
Бензин та дизель подорожчали. Ціни на пальне 3 вересня 2026 року
В Україні подорожчали молочні продукти: як за рік змінилися ціни
В Україні подорожчали молочні продукти: як за рік змінилися ціни
До 170 тис. грн штрафу за чужі картки: Зеленський подав законопроєкт про «дропів»
До 170 тис. грн штрафу за чужі картки: Зеленський подав законопроєкт про «дропів»
Шторм на ринку нерухомості: Київ скидає ціни, в регіонах виник дефіцит (огляд)
Шторм на ринку нерухомості: Київ скидає ціни, в регіонах виник дефіцит (огляд)
Чи подорожчає мобільний зв’язок в Україні: що кажуть оператори
Чи подорожчає мобільний зв’язок в Україні: що кажуть оператори

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2026
104K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
87K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
82K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
Вчора, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
Вчора, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
Вчора, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
Вчора, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
Вчора, 11:36
Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом (відео)
Вчора, 11:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua