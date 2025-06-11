Політичний шопінг: скільки коштує власна партія у 2025 році

Під час дії воєнного стану влада не реєструє нових політичних проєктів

Під час воєнного стану реєстрація нових партій неможлива, однак цю проблему можна вирішити, придбавши іншу політсилу за $60 тис. або близько 2,5 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чесно».

Згідно з дослідженням, щонайменше 78 політичних партій змінили керівників з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а 39 політсил – назви. Найбільше змін сталося у 2024 році – понад 30 випадків. Часто подібні ситуації є ознакою фактичного продажу партії.

Як змінювалися назви та керівники партій інфографіка: «Чесно»

Як розповів Денис Нечипорук, який за останні декілька років отримав контроль над десятками політсил, зокрема колишнього нардепа Сергія Тігіпка «Сильна Україна», строки такої купівлі – три тижні. Аналітики знайшли приклад ймовірної купівлі партії за посередництва Нечепорука. У 2024 році одна з його партій змінила назву на «Ми – камʼянчани», а новим керівником став Михайло Іванішен. У 2020 році він балотувався від «За майбутнє» у Камʼянець-Подільську міську раду, проте не був обраний.

Як відомо, законодавство на час дії воєнного стану обмежує можливість зареєструвати нову партію, однак і до впроваджень обмежень цей процес був складним. Він передбачав збір щонайменше 10 тис. підписів, проведення установчого зʼїзду та затвердження ряду документів.

Партії повʼязані з Нечепоруком інфографіка: «Чесно»

Як відомо, на 1 січня 2021 року політичних партій, які зареєстровано в Україні, було 365. На запит «Главкома» Мін’юст уточнив: у 2021 році додалося ще 12 політсил, на початку 2022-го – одна партія. Під час дії воєнного стану влада не реєструє нових політичних проєктів.

Нагадаємо, нардеп від фракції «Слуга народу», представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що президентські вибори під час війни в Україні суперечитимуть конституційним засадам виборчого права і будуть підстави сумніватися в легітимності обраного під час воєнного стану президента.

До слова, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що доки в Україні йде війна і діє правовий режим воєнного стану, жодні вибори не проводитимуться. Він підкреслив, що ухвалення будь-яких рішень щодо демократичного оновлення влади завжди має корелюватися із чинним законодавством відповідно до ситуації в державі.