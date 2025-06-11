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Політичний шопінг: скільки коштує власна партія у 2025 році

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Політичний шопінг: скільки коштує власна партія у 2025 році
Щонайменше 78 політичних партій змінили керівників з початку великої війни
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Під час дії воєнного стану влада не реєструє нових політичних проєктів

Під час воєнного стану реєстрація нових партій неможлива, однак цю проблему можна вирішити, придбавши іншу політсилу за $60 тис. або близько 2,5 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чесно».

Згідно з дослідженням, щонайменше 78 політичних партій змінили керівників з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а 39 політсил – назви. Найбільше змін сталося у 2024 році – понад 30 випадків. Часто подібні ситуації є ознакою фактичного продажу партії.

Як змінювалися назви та керівники партій
Як змінювалися назви та керівники партій
інфографіка: «Чесно»

Як розповів Денис Нечипорук, який за останні декілька років отримав контроль над десятками політсил, зокрема колишнього нардепа Сергія Тігіпка «Сильна Україна», строки такої купівлі – три тижні. Аналітики знайшли приклад ймовірної купівлі партії за посередництва Нечепорука. У 2024 році одна з його партій змінила назву на «Ми – камʼянчани», а новим керівником став Михайло Іванішен. У 2020 році він балотувався від «За майбутнє» у Камʼянець-Подільську міську раду, проте не був обраний. 

Як відомо, законодавство на час дії воєнного стану обмежує можливість зареєструвати нову партію, однак і до впроваджень обмежень цей процес був складним. Він передбачав збір щонайменше 10 тис. підписів, проведення установчого зʼїзду та затвердження ряду документів.

Партії повʼязані з Нечепоруком
Партії повʼязані з Нечепоруком
інфографіка: «Чесно»

Як відомо, на 1 січня 2021 року політичних партій, які зареєстровано в Україні, було 365. На запит «Главкома» Мін’юст уточнив: у 2021 році додалося ще 12 політсил, на початку 2022-го – одна партія. Під час дії воєнного стану влада не реєструє нових політичних проєктів.

Нагадаємо, нардеп від фракції «Слуга народу», представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що президентські вибори під час війни в Україні суперечитимуть конституційним засадам виборчого права і будуть підстави сумніватися в легітимності обраного під час воєнного стану президента.

До слова, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що доки в Україні йде війна і діє правовий режим воєнного стану, жодні вибори не проводитимуться. Він підкреслив, що ухвалення будь-яких рішень щодо демократичного оновлення влади завжди має корелюватися із чинним законодавством відповідно до ситуації в державі.

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Теги: партії

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