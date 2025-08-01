Штрафи для ФОП та купівля квитків на потяг по-новому: що змінилося з 1 серпня

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Мобілізацію та воєнний стан

Володимир Зеленський підписав закон №13471 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та №13472 «Про продовження строку проведення загальної мобілізації».

Законом передбачено продовжити строк дії воєнного стану з 05:30 7 серпня на 90 діб, тобто до 5 листопада. Воєнний стан було введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації.

Йдеться про особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Виплати до Дня незалежності

У 2024 році до Дня Незалежності деякі категорії українців зможуть отримати разову допомогу від 450 до 3,1 тис. грн. Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Заяви на разову грошової виплати можна подати до 1 серпня. Якщо ж у зазначений термін цього не вийде зробити, їх можна подати до 1 жовтня 2024 року.

Механізм виплати такий же, як був у 2023 році:

пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією – без додаткового звернення.

ветеранам війни, які проходять службу / працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу / працюють, на підставі поданих заявок, в т.ч. через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу / не працює, для отримання допомоги потрібно подати до ПФУ заяву (довільної форми). Виплату буде проведено за місцем проживання осіб на поточний рахунок в уповноваженому банку.

Разова грошова виплата до Дня Незалежності України виплачується до 24 серпня 2024 році в таких розмірах:

особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

групи – 3,1 тис. грн; групи – 2,9 тис. грн; групи – 2,7 тис. грн;

учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, – 1 тис. грн;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 3,1 тис. грн;

членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 650 грн;

учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 450 грн.

Штрафи для бізнесів за невидачу чеків

З 1 серпня 2025 року завершиться перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування РРО/ПРРО. Про це повідомляє Державна податкова служба України.

Податкова нагадала, що у 2023 році, після поновлення права контролюючих органів на повноцінне застосування штрафних санкцій, держава тимчасово зменшила їх розмір до 25 % і 50 % для адаптації бізнесу до нових умов. Йшлося про порушення вимог пунктів 1 і 2 статті 3 закону України № 265/95-ВР.

Ці пом’якшення втратять чинність і штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків знову стягуватимуться у повному обсязі:

100 % – вартості товарів (робіт, послуг) при першому порушенні;

150 % – вартості при кожному наступному порушенні.

Державна податкова служба України закликала суб’єктів господарювання забезпечити дотримання встановлених правил розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Зокрема:

використовувати лише зареєстровані РРО, ПРРО або розрахункові книжки;

проводити розрахунки на повну суму вартості товарів або послуг;

видавати покупцям відповідні розрахункові документи (у паперовій або електронній формі).

«Дотримання вимог законодавства дозволить уникнути фінансових санкцій, забезпечить справедливу конкуренцію та захист прав споживачів», – наголосила Державна податкова служба.

Нові правила придбання квитків

«Укрзалізниця» у відповідь на хвилю обурення через складнощі з придбанням квитків на популярні напрямки заявила про зміни правил купівлі. З 1 серпня у тестовому режимі для окремих потягів запровадять обов’язкову верифікацію через сервіс «Дія.Підпис».

«Продовжуємо використовувати всі способи, щоби зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків. Відтак з 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через «Дія. Підпис», – йдеться у повідомленні.

На першому етапі впровадження змін верифікація потрібна на рейси:

№105/106 Одеса – Київ;

№91/92 Львів – Київ;

№29/30 Київ – Ужгород;

№12 Львів – Одеса;

№27/28 Київ – Чоп.

Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне.

Компанія наголошує, що нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців. Захисники і захисниці надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс Укрзалізниці та через «Армія+».

«Укрзалізниця» також продовжує роботу над запровадженням авторизації в застосунку через BankID.

Вступна кампанія

Подати заяви на вступ до закладів вищої освіти на бакалавра або медичного магістра (на бюджет або контракт) можна до 18:00 1 серпня 2025 року. Про це нагадує Міністерство освіти і науки України.

«Радимо не відкладати подання заяв на останні години. Щороку з 14:00 до 18:00 у день завершення приймання заяв система зазнає великого навантаження», – йдеться у повідомленні.

Подати заявку абітурієнти можуть через електронні кабінети:

Максимум 15 заяв, з них не більше ніж п'яти – на бюджет.

У кожній заяві важливо правильно зазначити пріоритетність.

Пріоритети не можна змінити після подання заяви та її реєстрації – скасування призводить до втрати пріоритету.

Усі заяви подають через електронний кабінет вступника: vstup.edbo.gov.ua.

Також Міністерство освіти і науки додало, що з 1 вересня до 20 жовтня ЗВО можуть проводити додаткові набори лише на контракт, якщо це передбачено правилами прийому закладу.

Добровільне повернення із СЗЧ

Президент України Володимир Зеленський 8 травня підписав закон, яким продовжено до 30 серпня 2025 року дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину. Про це нагадує ДБР.

«Цей механізм дає шанс тим, хто вчинив СЗЧ вперше, повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення. Військовослужбовці, які вперше вчинили СЗЧ, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності судом», – йдеться у повідомленні.

Новий порядок також поширюється на тих, хто залишив частину у період з 29 листопада 2024 року до дня набрання чинності законом.

Алгоритм повернення після СЗЧ або дезертирства:

Якщо самовільне залишення військової частини вчинене після 10.05.2025 та тривало до трьох діб:

Кримінальне провадження не порушується, але передбачено притягнення військовослужбовця до адміністративної відповідальності за ст.172-11 КУпАП;

Військовослужбовець повертається до своєї військової частини або у разі неможливості, передбачено повернення через БРЕЗ;

Відновлюється грошове, продовольче, речове та інше забезпечення.

Якщо самовільне залишення тривало понад три доби, вчинене до набрання чинності цим Законом, військовослужбовець висловив готовність продовжити військову службу та добровільно прибув до 30.08.2025:

Порушується кримінальне провадження або наявне раніше порушене кримінальне провадження;

Військовослужбовець добровільно прибуває не пізніше 30 серпня 2025 року до відповідних військових частин (місць проходження військової служби), визначених центральними органами виконавчої влади, і висловлює готовність продовжити військову службу, командир (начальник) військової частини не пізніше 72 годин з дня їх прибуття до військової частини чи місця проходження служби продовжує відповідно військову службу, дію контракту, поновлює виплату грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення. З моменту продовження військової служби таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України.

Або:

Військовослужбовець звертається через застосунок «Армія+» до командира своєї частини та отримує письмову згоду на подальше проходження служби;

З цією згодою подає клопотання до прокурора, органу досудового розслідування (ДБР або Нацполіції) або суду;

Суд розглядає матеріали та звільняє військовослужбовця від кримінальної відповідальності;

Військовослужбовець надає командиру рішення суду та повертається до проходження служби.

Якщо самовільне залишення частини вчинене повторно або військовий не бажає повертатися:

Порушується кримінальне провадження та проводиться досудове розслідування;

Військовослужбовця оголошують у розшук та затримують;

Суд обирає запобіжний захід;

До суду скеровується обвинувальний акт;

Судом виноситься вирок, передбачене покарання – від п'яти до 10 років позбавлення волі.

«Кожен військовослужбовець, який залишив військову частину або місце несення служби, має шанс виправити ситуацію та повернутися до служби. Не зволікайте – закон діє лише до 30 серпня 2025 року», – наголосило ДБР.

Звільнення від сплати ПДВ для надавачів соціальних послуг

З 1 серпня надавачі соціальних послуг звільняються від сплати ПДВ. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Верховна Рада підтримала та проголосувала за зміни: відтепер усі надавачі соціальних послуг, незалежно від форми власності, звільняються від сплати ПДВ. Умова: бути включеними до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Для чого це потрібно?

Зменшення фінансового тиску на надавачів;

Більше можливостей для розвитку та залучення нових команд;

Конкуренція не за ознаками, а за якістю послуг;

Менше бюрократії – більше підтримки для людей.

«Звільнення діяльності із надання соціальних послуг від ПДВ — це реальний крок для забезпечення доступності соціальної підтримки громадян, підтримки громадського сектору та виконання державою своїх соціальних зобов’язань перед людьми. Ми сподіваємося, що такі зміни сприятимуть залученості надавачів, їх розвитку та вдосконаленню якості послуг», — зазначила Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Нові відстрочки у застосунку «Резерв+»

Наприкінці липня – на початку серпня у застосунку «Резерв+» зʼявляться нові відстрочки для педагогів та осіб, які одружені на людині з інвалідністю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступницю міністра оборони з питань цифровізації Катерину Черногоренко.

Так, відстрочки зможуть отримати:

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти – якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю першої чи другої групи – якщо статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Чиновниця наголосила, що згодом відстрочку у «Резерв+» зможуть отримати родини, які виховують дитину з інвалідністю. «Розумію, як важливо зараз мати змогу оформити відстрочку онлайн – без зайвих черг і прив’язки до ТЦК. Тому працюємо над тим, щоб якомога швидше розширити сервіс і для інших категорій», – додала вона.

Цього року українські першокласники, які навчатимуться в Україні, вперше отримають державну допомогу для зборів до школи.

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