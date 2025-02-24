В Ірпені встановлено стенди на місцях героїчних блокпостів

Біля стендів можна залишати лампадки та квіти в пам'ять про трагічні і звитяжні події лютого-березня 2022 року та мужніх воїнів, які віддали життя за місто-герой Ірпінь

Стенди, які позначають героїчні місця, встановлено біля блок-постів «Жираф», «Синергія», «Караван Гала», «Стоянка»

В Ірпені встановлено інформаційні стенди на в’їздах до міста, що позначають місця героїчних блокпостів, які стали символами спротиву під час оборони громади у лютому-березні 2022 року. Стенди смають стати частиною нового проєкту зі створення цифрового архіву воєнних подій на території громади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення начальниці відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міськради Євгенії Антонюк.

«На в’їздах до міста Ірпеня ми встановлюємо інформаційні стенди, які позначають місця героїчних блок-постів: «Жираф», «Синергія», «Караван Гала», «Стоянка». На цих місцях ви зможете залишати лампадки та квіти в пам’ять про трагічні і звитяжні події лютого-березня 2022 року та мужніх воїнів, які віддали життя за місто-герой Ірпінь», – йдеться у дописі.

Інформаційні стенди на в’їздах до Ірпеня фото: Євгенія Антонюк/Facebook

Як повідомляється, у майбутньому на цих місцях планується встановлення сучасних меморіалів із цифровими описами подій та іменами загиблих захисників і цивільних.

«Пройде час, закінчиться війна і на кожному з цих місць постануть справжні, осмислені, сучасні меморіали з повними, цифровими описами подій і іменами полеглих тут захисників і цивільних осіб. Але вже сьогодні громада потребує місць вшанування подвигу наших оборонців», – розповіла Євгенія Антонюк.

фото: Євгенія Антонюк/Facebook

Зауважено, що проєкт реалізовано до третьої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну. Стенди виконані у стилі проєкту «Київщина. Місця пам’яті», аналогічні вже встановлені біля Центрального будинку культури, кладовища автомобілів та в інших місцях.

Також ці стенди стануть частиною нового проєкту зі створення цифрового архіву воєнних подій на території громади. До його наповнення зможуть долучитися всі мешканці та очевидці подій оборони Ірпеня у 2022 році

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Очільник нашої країни подякував українцям за їхню стійкість, мужність та героїзм у захисті України від російського агресора.