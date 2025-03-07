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Уламки дронів спричинили пожежі у двох районах Київщини

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Уламки дронів спричинили пожежі у двох районах Київщини
Через падіння уламків в Обухівському та Бориспільському районах загорівся трав'яний настил
фото: ДСНС Києва

Постраждалих серед населення немає

У ніч на 7 березня РФ атакувала Київщину безпілотниками. У двох районах області загорівся трав'яний настил. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву голови Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника.

За його словами, постраждалих серед населення немає. Також не було влучань в критичну інфраструктуру. Повітряна тривога в регіоні тривала майже дев'ять годин.

Через падіння уламків в Обухівському та Бориспільському районах загорівся трав'яний настил. Пожежі вже загасили. Також у Обухівському районі пошкоджено вантажівку.

Нагадаємо, сьогодні під масованим ракетно-дроновим обстрілом опинилась енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України. Зокрема, внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти в критичний промисловий об’єкт.  У Харкові росіяни атакували цивільне підприємство.

У Миргородському районі Полтавщини уламки ворожої цілі впали на приватний житловий будинок.

Польща піднімала у повітря військову авіацію на тлі російської ракетної атаки по Україні.

До слова, триває 1108-й день війни.

Теги: Київщина тривога населення повітря інфраструктура будинок

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