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    Пошкодження на «мосту Кличка»: тріщину усунуть вже сьогодні

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    <div class="alt">Тріщина біля основи однієї з огорож</div> <div class="copy"></div> - Пошкодження на «мосту Кличка»: тріщину усунуть вже сьогодні
    Тріщина біля основи однієї з огорож
    Фото: Інформатор

    Киян запевнили в абсолютній безпеці мосту

    Тріщина в покритті біля стiйки огорожі на новому пішохідно-велосипедному мосту, імовірно, сталася внаслідок перепаду температур та туго натягнутих тросів (це фізичний процес), і її ліквідують вже сьогодні. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Спасибко.

    «Перш за все, маю запевнити киян i гостей столиці в абсолютній безпеці мосту. Наголошую, що жодних конструктивних порушень тут немає. Тріщина утворилися в покритті, імовірно, внаслідок перепаду температур та сильно натягнутих тросiв. Її вже сьогодні ліквідує підрядник, протягом 3-4 годин, оскільки пошкодження має бути усунуто внаслідок гарантійних зобов’язань», – прокоментував Спасибко.

    Він запевнив, що причини пошкодження встановлені і будуть оперативно усунуті.

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    «Кияни та гості міста вже полюбили пішохідно-велосипедний міст, що з’єднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів. Це, дійсно, унікальний об’єкт. Навколо нього зберігається неймовірний ажіотаж серед киян та гостей столиці», – додав заступник голови КМДА.

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    Пошкодження на «мосту Кличка»: тріщину усунуть вже сьогодні
    Пошкодження на «мосту Кличка»: тріщину усунуть вже сьогодні
    Пошкодження на «мосту Кличка»: тріщину усунуть вже сьогодні
    Пошкодження на «мосту Кличка»: тріщину усунуть вже сьогодні
    Пошкодження на «мосту Кличка»: тріщину усунуть вже сьогодні
    Пошкодження на «мосту Кличка»: тріщину усунуть вже сьогодні

    Нагадаємо, 11 липня рано вранці в Києві на новому пішохідно-велосипедному мосту виявили тріщину і провислі троси. 

    Як повідомлялося, 10 липня мер Києва Віталій Кличко опублікував відео, на якому вони разом з братом Володимиром на велосипедах проїхалися новим туристичним маршрутом в історичному центрі столиці: від сходів поруч з Пейзажною алеєю, через Андріївський узвіз, Алею художників і Володимирську гірку до нового пішохідно-велосипедного мосту.

    Нагадаємо, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедному мосту між аркою Дружби народів і парком «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

    Віталій Кличко назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту. На його думку – це акт  вандалізму.

    Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження пішохідно-велосипедного мосту.

    16 червня на новий скляний пішохідно-велосипедний міст заїхав автомобіль. Співробітники правоохоронних органів встановили власника Mercedes.

    Після цього перед «мостом Кличка» встановили шлагбауми і ще 4 додаткові камери відеоспостереження. 

    Мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що ситуацію навколо пішохідно-велосипедного мосту використовують у боротьбі проти нього. 

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