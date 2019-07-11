Пошкодження на «мосту Кличка»: тріщину усунуть вже сьогодні



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Тріщина біля основи однієї з огорож Фото: Інформатор

Киян запевнили в абсолютній безпеці мосту

Тріщина в покритті біля стiйки огорожі на новому пішохідно-велосипедному мосту, імовірно, сталася внаслідок перепаду температур та туго натягнутих тросів (це фізичний процес), і її ліквідують вже сьогодні. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Спасибко.

«Перш за все, маю запевнити киян i гостей столиці в абсолютній безпеці мосту. Наголошую, що жодних конструктивних порушень тут немає. Тріщина утворилися в покритті, імовірно, внаслідок перепаду температур та сильно натягнутих тросiв. Її вже сьогодні ліквідує підрядник, протягом 3-4 годин, оскільки пошкодження має бути усунуто внаслідок гарантійних зобов’язань», – прокоментував Спасибко.

Він запевнив, що причини пошкодження встановлені і будуть оперативно усунуті.

«Кияни та гості міста вже полюбили пішохідно-велосипедний міст, що з’єднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів. Це, дійсно, унікальний об’єкт. Навколо нього зберігається неймовірний ажіотаж серед киян та гостей столиці», – додав заступник голови КМДА.

Нагадаємо, 11 липня рано вранці в Києві на новому пішохідно-велосипедному мосту виявили тріщину і провислі троси.

Як повідомлялося, 10 липня мер Києва Віталій Кличко опублікував відео, на якому вони разом з братом Володимиром на велосипедах проїхалися новим туристичним маршрутом в історичному центрі столиці: від сходів поруч з Пейзажною алеєю, через Андріївський узвіз, Алею художників і Володимирську гірку до нового пішохідно-велосипедного мосту.

Нагадаємо, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедному мосту між аркою Дружби народів і парком «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

Віталій Кличко назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту. На його думку – це акт вандалізму.

16 червня на новий скляний пішохідно-велосипедний міст заїхав автомобіль. Співробітники правоохоронних органів встановили власника Mercedes.

Після цього перед «мостом Кличка» встановили шлагбауми і ще 4 додаткові камери відеоспостереження.

Мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що ситуацію навколо пішохідно-велосипедного мосту використовують у боротьбі проти нього.

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