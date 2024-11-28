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У Києві затримується рух тролейбусів №27

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Києві затримується рух тролейбусів №27
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Київпастранс повідомив про затримку тролейбуса

У столиці затримується рух тролейбусів № 27 ст. «Київ-Волинський» з технічних причин. Про це повідомляє Київпастранс.

Зазначається, що на місце направлено відповідальну службу підприємства.

Нагадаємо, що з 1 грудня у Києві з'являться нові автобусні маршрути, що курсуватимуть Подільським мостовим переходом з Троєщини та Воскресенки. Про це повідомляє Київська міська рада.

Маршрут № 110 курсуватиме від вул. Милославської до ст. м. «Площа Українських Героїв». Маршрут № 112 – від вул. Івана Микитенка до ст. м. «Лук’янівська».

До слова, Подільський міст буде відкрито для руху легкових авто на початку грудня. За словами мера Києва Віталія Кличка, 1 грудня буде дозволено рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування. Зокрема, проїзд буде й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина.

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Теги: Київ транспорт громадський транспорт

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