У Києві затримується рух тролейбусів №27

Київпастранс повідомив про затримку тролейбуса

У столиці затримується рух тролейбусів № 27 ст. «Київ-Волинський» з технічних причин. Про це повідомляє Київпастранс.

Зазначається, що на місце направлено відповідальну службу підприємства.

Нагадаємо, що з 1 грудня у Києві з'являться нові автобусні маршрути, що курсуватимуть Подільським мостовим переходом з Троєщини та Воскресенки. Про це повідомляє Київська міська рада.

Маршрут № 110 курсуватиме від вул. Милославської до ст. м. «Площа Українських Героїв». Маршрут № 112 – від вул. Івана Микитенка до ст. м. «Лук’янівська».

До слова, Подільський міст буде відкрито для руху легкових авто на початку грудня. За словами мера Києва Віталія Кличка, 1 грудня буде дозволено рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування. Зокрема, проїзд буде й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина.