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Росія пошкодила підстанцію медичної допомоги в Києві, є постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія пошкодила підстанцію медичної допомоги в Києві, є постраждалі
Постраждали п'ять медпрацівників
фото з відкритих джерел

Один із парамедиків знаходиться у вкрай важкому стані

Унаслідок нічного ворожого обстрілу столиці 2 липня руйнувань зазнала будівля, де базувалася одна з підстанцій швидкої медичної допомоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

За даними очільника міста, серед осіб, які дістали поранення в Шевченківському районі, є водії та медичний персонал цієї підстанції. Стан одного з постраждалих парамедиків лікарі наразі оцінюють як вкрай важкий.

«У Шевченківському районі пошкоджена будівля, де знаходиться одна з підстанцій швидкої допомоги. Наразі відомо про пʼятьох постраждалих – медиків та водіїв підстанції», – написав Кличко.

Як відомо, компанія WOG повідомила про запровадження тимчасових термінових обмежень у Києві та області. 

Через загрозу чергового масованого ракетно-дронового удару з боку РФ, автозаправні комплекси у місті Києві та Київській області будуть повністю зачинені у ніч з 1 на 2 липня 2026 року. Обмеження діятимуть у період з 23:00 01.07.2026 до 07:00 02.07.2026.

Нагадаємо, з 1 липня мережа автозаправних комплексів WOG змінює правила роботи в низці областей України. Рішення ухвалене з огляду на безпекову ситуацію та з метою захисту клієнтів і персоналу компанії. 

Особливий режим поширюється на АЗК у таких регіонах:

  • Сумська область;
  • Чернігівська область;
  • Харківська область;
  • Запорізька область;
  • Дніпропетровська область;
  • Херсонська область;
  • частина АЗК у Полтавській області.

До слова, російські удари по автозаправках на Чернігівщині стали майже щоденними. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА Андрій Подорван.

Посадовець наголосив, що тільки протягом минулої доби були влучання на території чотирьох АЗС. Оператори АЗС розглядають різні варіанти захисту.

Теги: Віталій Кличко медик

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