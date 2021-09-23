Стріляв професіонал, – криміналіст про замах на Шефіра

Валерій Кур назвав замах на радника Зеленського «добре організованою спецоперацією»

Організатор і колишній керівник Управління кримінальної розвідки МВС України, полковник міліції у відставці Валерій Кур вважає, що замах на життя першого радника президента України Сергія Шефіра – це добре організована спецоперація. Про це Кур сказав в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«Це добре організована спецоперація. Стріляв професіонал. Він працював не один», – заявив криміналіст.

На думку Валерія Кура, злочинці мали на меті вбити Шефіра.

«Був мотив вбити. І вбити не тому, що він (Сергій Шефір, – ред.) у когось позитив гроші чи хтось його боржник. Я думаю, що ні. Думаю, що це направлено на президента», – додав він.

Нагадаємо, до оперативно-розшукових заходів справі замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра та його водія залучені підрозділи Національної поліції, Національної гвардії та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

До слова, поліція оприлюднила цікаві деталі про гільзи, знайдені на місці обстрілу авто Шефіра. Крім того, триває пошук зброї, з якої стріляли в авто.

Генпрокурорка Ірина Венедиктова каже, що це був добре спланований замах. Як відомо, Дмитро Разумков не пов’язує замах на Сергія Шефіра із боротьбою проти олігархів.

Напередодні Зеленський із США відреагував на розстріл авто Шефіра. Згодом Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра.

Головлікар «Феофанії» Ігор Семенов розповів про стан водія Олександра Іванько, який постраждав при замаху на Сергія Шефіра.

Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Глава МВС заявив, що Шефіра планували не налякати, а саме вбити.

Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.