П'ять новин 14 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»

Воїни ЗСУ продовжують наступ, а світ демонструє свою підтримку Україні, яка протистоїть російському агресору

Сьогодні, 14 вересня, триває 203 доба повномасштабної війни. Українські воїни продовжують гнати російських окупантів з нашої землі, а західні аналітики в один голос прогнозують неминучу поразку путінських військ. Пропонуємо вам порадіти головним хорошим новинам цього дня у нашій традиційній підбірці.

Успіхи ЗСУ з деокупації та візит президента в Ізюм

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр оприлюднила уточнені дані про звільнені від російських загарбників території Харківщини. Наразі відомо, що ЗСУ звільнили близько 8500 кв. км, приблизно 388 населених пунктів близько, 150 тис. людей. Представниця Міноборони також розповіла, що лінія фронту розтягнулася на 2500 км, на 1300 км з них тривають активні бойові дії.

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, які трофеї отримали українські захисники від рашистів. Російські загарбники, тікаючи в Харківщини, залишили для Збройних сил України чимало техніки та боєприпасів.

Сьогодні президент Володимир Зеленський відвідав деокупований Ізюм. Президент подякував воїнам за звільнені українські землі. У звільненому українськими десантниками Ізюмі підняли прапор України.

Під час робочої поїздки на Харківщину Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора України в місті Ізюмі. Під час промови глави держави у місті пролунав вибух, проте ніхто не зрушився з місця.

Поразка Путіна неминуча: прогнози західних медіа

Як свідчать прогнози експертів у західних ЗМІ, будь-який із доступних Росії сценаріїв продовження війни призведе до краху. Аналітики низки західних видань, моделюючи подальший перебіг військової кампанії, сходяться в одному: переламати хід війни Кремлю не під силу.

Американський генерал, колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес висловив переконання, що Україна зможе перемогти Росію у війні, а Кремль зіткнувся з історичною кризою довіри. Зараз існує реальна можливість того, що світ стане свідком кінця не лише режиму Путіна, а й самої Росії.

Міцнішає і протест проти режиму Путіна і всередині Росії. Десятки муніципальних депутатів у різних містах Росії вимагають усунення Володимира Путіна з посади президента країни услід за пітерськими та московськими обранцями.

Речник Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що успіх України у контрнаступі не здивував її союзників і партнерів, проте здивував росіян.

Міжнародна підтримка України

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила про початок роботи над новою довгостроковою кредитною програмою для України. Очільниця МВФ не назвала параметрів нової програми, хоча підтвердила, що, поки розробляється програма, Фонд збирається надати Україні додаткове екстрене фінансування. Його розмір буде таким самим, що й у березні – близько $1,4 млрд.

Як оголосила глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн у своєму щорічному зверненні «Про становище Союзу» в Європарламенті, Україна приєднається до зони роумінгу Європейського союзу.

«Ми введемо Україну в нашу європейську вільну зону роумінгу. Настав час це зробити», – зазначила Фон дер Ляєн.

Анексія окупованих територій відкладається?

Речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що рашисти згорнули процес підготовки до псевдореферендуму на тимчасово окупованій частині Херсонської області і вже не називають дати незаконного голосування.

«Кардіограма їхнього пульсу і потуг до цього «референдуму» досить така незрозуміла навіть – пацієнт живий чи мертвий. Тому що вони то повністю закривають цю тему, то відкривають її, щоб догодити своєму кремлівському керівництву. Ми відстежуємо, що їхня робота з цього напрямку згорнута, складена у коробки та евакуюється на лівий берег», – сказала вона.

Гуменюк зазначила, що моральний дух окупантів помітно впав. Водночас успіх ЗСУ в Харківській області підняв моральний дух українських підрозділів та додатково їх мотивував.

Також відомо, що майже вся Херсонщина наразі перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Контрнаступ триває, а наші військові продовжують просуватися вперед, відтісняти окупантів.

Проблеми ворога зі зброєю

Як повідомляє британська розвідка, Росія дедалі частіше закуповує зброю в держав, на які поширюються жорсткі санкції, таких як Іран та Північна Корея, оскільки її власні запаси виснажуються. Аналітики британського відомства повідомляють, що Росія, найімовірніше, вперше розмістила іранські безпілотні літальні апарати в Україні. 13 вересня 2022 року українські офіційні особи повідомили, що їхні сили збили БПЛА Shahed -136 під Куп'янськом, в районі успішного наступу України, що триває.