21-22 березня відбудеться щорічний Київський Безпековий Форум

Форум присвячується десятій річниці підписання політичної частини Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях виступатимуть понад вісімдесят іноземних та українських спікерів

21-22 березня відбудеться 16-й щорічний Київський Безпековий Форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».

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Форум присвячується десятій річниці підписання політичної частини Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, що стало одним з найважливіших досягнень Революції Гідності. Історичний вибір українців став життєвим шляхом до нашої свободи, яка не має альтернативи.

Серед головних тем, що обговорюватимуться у Києві впродовж двох днів роботи, – ситуація на фронті, термінова військова допомога Україні, вступ України до ЄС і НАТО, підготовка до виборів Європейського парламенту, Саміту НАТО у Вашингтоні і виборів президента Сполучених Штатів, бачення стратегії Заходу та України.

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У форумі візьмуть участь високі представники НАТО і Європейського Союзу, міністри оборони держав-партнерів, європейські і американські політики та експерти, міжнародні діячі, світові фахівці з міжнародних відносин і проблем безпеки, дипломати, журналісти і громадські активісти.

На запрошення голови КБФ, прем’єр-міністра України у 2014-2016 роках Арсенія Яценюка та його команди, у рамках дискусій Форуму – в онлайн режимі і за безпосередньої участі – виступатимуть понад 80 іноземних та українських промовців.

Серед них, зокрема: президент Європейської Ради у 2009-14 роках Герман Ван Ромпей, президент Європейської Комісії у 2004-14 роках Жозе Мануел Баррозу, перша віцепрезидент Європейської Комісії у 2010-14 роках Баронеса Кетрін Ештон, члени Ради Безпеки Київського безпекового форуму – прем’єр-міністр Естонії у 2014-16 роках Тааві Рийвас і прем’єр-міністр Литви у 1999-2000 та 2008-12 роках Андрюс Кубіліус, Командувач Сил США у Європі у 2014-17 роках, генерал-лейтенант Бен Годжес, генерал США Гордон «Скіп» Дейвіс мол., командувач Центрального командування США у 2008-10 роках і директор ЦРУ у 2011-12 роках, Генерал Девід Петреус.

У роботі Форуму також братимуть участь депутати Європейського парламенту та представницька американська делегація. Вичерпний перелік учасників буде оприлюднено у день Форуму.

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Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Партнери Форуму: Атлантична Рада, Центр інформації та документації НАТО, Національний демократичний інститут, Чатем-Хаус, Фонд імені Фрідріха Еберта.

Пряма трансляція розпочнеться 21 березня об 11:00 на ресурсах Форуму і медіапартнерів:

Серед інформаційних партнерів Київського безпекового форуму також: Еспресо, Громадське радіо, Цензор.НЕТ, ТВА, Гордон, Gazeta.ua, Інтерфакс-Україна, Ukraine World, Медіацентр Україна, Український кризовий медіа-центр, «День».