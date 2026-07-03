22-річна онука Єлизавети ІІ закінчила університет: фото з батьком-герцогом Единбурзьким

Леді Луїза відсвяткувала отримання диплома разом зі своїми батьками

Онука королеви Єлизавети ІІ Луїза Маунтбаттен-Віндзор закінчила популярний університет Сент-Ендрюс. Леді показалася у випускній мантії разом із батьком, герцогом Единбурзькими. Про це пише «Главком» із посиланням на допис королівської родини в Instagram.

Луїза Віндзор є донькою сина покійної королеви Єлизавети ІІ принца Едварда. Дівчину привітали на офіційній сторінці короля Великої Британії Чарльза ІІІ та королеви-консорта Камілли.

фото: скриншот Іnstagram.com/theroyalfamily

«Вітаємо леді Луїзу із закінченням Університету Сент-Ендрюс! Леді Луїза святкувала отримання диплома разом зі своїми батьками герцогом і герцогинею Единбурзькими, які підтримали її в цей особливий день», – йдеться у дописі.

Луїза Маунтбаттен-Віндзор з герцогом і герцогинею Единбурзькими фото: Іnstagram.com/theroyalfamily

На кадрах з випуску леді Луїза позує у традиційній мантії випускників. На спільному фото можна побачити онуку королеви Єлизавети, її сина принца Едварда з дружиною, герцогинею Софі.

Як відомо, леді Луїза поєднувала навчання в університеті з роботою у їдальні, брала участь у студентському театрі. Поки онука королеви планує протягом року подорожувати перед тим, як здобувати вищу освіту далі. До слова, в університеті Сент-Ендрюс навчалися чимало членів королівської родини. Серед них принц Вільям і Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, 12-річний син Кейт Міддлтон і принца Вільяма, принц Джордж, вступив до Ітонського коледжу. Ітонський коледж — одна з найелітніших шкіл Британії, яка розташована неподалік від Віндзорського замку.

У цьому коледжі навчалися й інші члени британської королівської родини. Зокрема, спадкоємець престолу принц Вільям та принц Гаррі. До слова, в Ітонському коледжі навчалися не лише члени королівських родин, але й діти відомих особистостей.