22-річна онука Єлизавети ІІ закінчила університет: фото з батьком-герцогом Единбурзьким
Леді Луїза відсвяткувала отримання диплома разом зі своїми батьками
Онука королеви Єлизавети ІІ Луїза Маунтбаттен-Віндзор закінчила популярний університет Сент-Ендрюс. Леді показалася у випускній мантії разом із батьком, герцогом Единбурзькими. Про це пише «Главком» із посиланням на допис королівської родини в Instagram.
Луїза Віндзор є донькою сина покійної королеви Єлизавети ІІ принца Едварда. Дівчину привітали на офіційній сторінці короля Великої Британії Чарльза ІІІ та королеви-консорта Камілли.
«Вітаємо леді Луїзу із закінченням Університету Сент-Ендрюс! Леді Луїза святкувала отримання диплома разом зі своїми батьками герцогом і герцогинею Единбурзькими, які підтримали її в цей особливий день», – йдеться у дописі.
На кадрах з випуску леді Луїза позує у традиційній мантії випускників. На спільному фото можна побачити онуку королеви Єлизавети, її сина принца Едварда з дружиною, герцогинею Софі.
Як відомо, леді Луїза поєднувала навчання в університеті з роботою у їдальні, брала участь у студентському театрі. Поки онука королеви планує протягом року подорожувати перед тим, як здобувати вищу освіту далі. До слова, в університеті Сент-Ендрюс навчалися чимало членів королівської родини. Серед них принц Вільям і Кейт Міддлтон.
Нагадаємо, 12-річний син Кейт Міддлтон і принца Вільяма, принц Джордж, вступив до Ітонського коледжу. Ітонський коледж — одна з найелітніших шкіл Британії, яка розташована неподалік від Віндзорського замку.
У цьому коледжі навчалися й інші члени британської королівської родини. Зокрема, спадкоємець престолу принц Вільям та принц Гаррі. До слова, в Ітонському коледжі навчалися не лише члени королівських родин, але й діти відомих особистостей.
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