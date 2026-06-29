Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Артем Пивоваров відзначив 35-річчя: цікаві факти, рекорди та маловідомі сторінки з життя артиста

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua

За роки кар'єри Артем неодноразово кардинально змінював зовнішність

28 червня заслужений артист України Артем Пивоваров відзначив 35-річчя. Сьогодні його називають одним із найуспішніших українських виконавців, чиї пісні регулярно очолюють чарти, а концерти збирають тисячі глядачів.

«Главком» розповідає, як змінювався співак і чим він підкорив Україну.

Артем Пивоваров відзначив 35-річчя: цікаві факти, рекорди та маловідомі сторінки з життя артиста фото 1

За останні роки Артем Пивоваров перетворився на значно більше, ніж просто популярного співака. Пивоваров став артистом, який поєднав сучасне звучання з українською класичною поезією, масштабними концертними постановками, благодійністю та підтримкою українських військових.

Його шлях до популярності був зовсім не типовим. До того як опинитися на великій сцені, Артем навчався медицині, працював у реанімації, здобував екологічну освіту й лише згодом остаточно вирішив присвятити життя музиці.

Від медичного коледжу до великої сцени

Артем Пивоваров народився 28 червня 1991 року у Вовчанську на Харківщині. Ще у дитинстві він захопився музикою та у 12 років вступив до музичної школи по класу гітари. Хоча навчання там не завершив, саме цей період став початком його творчого шляху.

Артем Пивоваров відзначив 35-річчя: цікаві факти, рекорди та маловідомі сторінки з життя артиста фото 2

Після школи майбутній артист обрав зовсім іншу професію. Він закінчив Вовчанський медичний коледж, після чого працював у реанімаційному відділенні. Паралельно здобув ще одну освіту – за спеціальністю «екологія» у Харківському національному університеті міського господарства імені Олексія Бекетова.

Попри медичну практику, музика залишалася головною пристрастю. Згодом Пивоваров остаточно вирішив присвятити себе творчості.

Від рок-гурту до сольного проєкту

Першим серйозним музичним досвідом для Артема стала участь у харківському гурті Dance Party! Dance!, де він був вокалістом. Пізніше артист виступав під творчим псевдонімом Art Rey, а вже у 2014 році розпочав сольну кар'єру під власним ім'ям.

Саме цей період став переломним. Виконавець почав активно експериментувати зі звучанням, поєднуючи електроніку, попмузику, рок, R&B та етнічні мотиви. Згодом саме така музична впізнаваність стала його головною відмінністю серед інших українських артистів.

Проєкт, який повернув українську поезію в чарти

Окремою сторінкою творчості Артема став проєкт «Твої вірші, мої ноти». У ньому музикант поклав на сучасну музику твори Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Павла Тичини, Василя Стуса та інших українських класиків.

Проєкт став одним із найуспішніших культурних явищ останніх років. Багато композицій набрали десятки мільйонів переглядів і познайомили молодь з українською поезією у зовсім новому форматі.

Сім Палаців спорту – рекорд української сцени

2025 рік став найуспішнішим у кар'єрі Пивоварова. Артист встановив рекорд, провівши сім аншлагових концертів поспіль у київському Палаці спорту.

Кожен виступ збирав повну залу, а квитки розкуповувалися задовго до концертів.

Артем Пивоваров відзначив 35-річчя: цікаві факти, рекорди та маловідомі сторінки з життя артиста фото 3
Артем Пивоваров відзначив 35-річчя: цікаві факти, рекорди та маловідомі сторінки з життя артиста фото 4
Артем Пивоваров відзначив 35-річчя: цікаві факти, рекорди та маловідомі сторінки з життя артиста фото 5

Саме ця серія шоу стала однією з найгучніших музичних подій року. Завдяки цьому Артем ще раз підтвердив статус одного з найпопулярніших виконавців країни.

Допомога війську: благодійні концерти та підтримка ЗСУ

Із початку повномасштабного вторгнення Артем Пивоваров активно підтримує українських військових та долучається до благодійних ініціатив.

Артист регулярно проводить концерти, кошти з яких спрямовують на потреби Сил оборони України, бере участь у благодійних аукціонах і зборах, а також співпрацює з волонтерськими фондами.

Артем Пивоваров відзначив 35-річчя: цікаві факти, рекорди та маловідомі сторінки з життя артиста фото 6

Окрім фінансової підтримки, Пивоваров неодноразово виступав для українських захисників, відвідуючи військові підрозділи та прифронтові регіони. 

«Людина року – 2025» за версією «Главкома»

Підбиваючи підсумки року, «Главком» провів традиційне підсумкове новорічне опитування, у якому опитані експерти визнали Артема Пивоварова «Людиною року – 2025» у сфері шоу-бізнесу.

Експерти відзначили не лише його музичні успіхи, а й волонтерську діяльність, підтримку українських військових та популяризацію української культури.

Народний артист України Павло Зібров назвав Пивоварова головним відкриттям року. «Сім аншлагових концертів у Палаці спорту – це вже говорить саме за себе. Це артист із глибоким змістом, потужною енергетикою та неймовірною працездатністю», – зазначив співак.

Композитор Євген Рибчинський також назвав Пивоварова головним явищем української естради минулого року.

Не лише музика

Пивоваров давно захоплюється здоровим способом життя. Артист не вживає м'яса, є вегетаріанцем, регулярно займається спортом та медитативними практиками.

Одним із його незвичних захоплень є стояння на цвяхах. У 2023 році він навіть показував цю практику телеведучій Маші Єфросиніній. Крім цього, музикант володіє грою одразу на кількох інструментах: гітарі, бас-гітарі, барабанах та клавішних.

Ще одна його пристрасть – татуювання. Перше тату артист зробив у 18 років, а зараз його тіло майже повністю вкрите авторськими малюнками, кожен із яких має власний символізм.

Артем Пивоваров відзначив 35-річчя: цікаві факти, рекорди та маловідомі сторінки з життя артиста фото 7

Як змінювався стиль

За роки кар'єри Артем неодноразово кардинально змінював зовнішність.

Артем Пивоваров відзначив 35-річчя: цікаві факти, рекорди та маловідомі сторінки з життя артиста фото 8

На початку творчого шляху він носив довге волосся, згодом експериментував із дредами, різними кольорами волосся та ультракороткими стрижками.

Артем Пивоваров відзначив 35-річчя: цікаві факти, рекорди та маловідомі сторінки з життя артиста фото 9

Сьогодні впізнаваними елементами його образу стали численні татуювання, прикраси, спортивний стиль одягу та сценічні костюми, створені спеціально для концертних шоу.

Особисте життя залишається загадкою

Попри відкритість у творчості, особисте життя Пивоварова залишається закритим для публіки.

Ще у 2017 році артист розповідав, що перебуває у стосунках із дівчиною зі своєї команди. Згодом у мережі почали пов'язувати його з менеджеркою Дашею Чередниченко, яка з'явилася у кліпі «Моя ніч».

Артем Пивоваров відзначив 35-річчя: цікаві факти, рекорди та маловідомі сторінки з життя артиста фото 10

У 2025 році прихильники звернули увагу на однакові каблучки, які бачили у Пивоварова та Чередниченко. На запитання журналістів артист відповів, що це лише аксесуар, не коментуючи чутки про можливе одруження.

Артем Пивоваров відзначив 35-річчя: цікаві факти, рекорди та маловідомі сторінки з життя артиста фото 11

Відтоді співак продовжує не розкривати деталей приватного життя, через що ця тема залишається однією з найобговорюваніших серед його шанувальників.

Найвідоміші хіти

За роки кар'єри Пивоваров записав десятки композицій, які стали популярними не лише в Україні, а й за її межами.

Серед найвідоміших – «Барабан» (разом із Klavdia Petrivna), «Думи», «Очі», «Дежавю», «Валторна», «Там у тополі» (з NK), «Маніфест», «Моя ніч», «Міраж», «Рандеву» та «О, Панно» у колаборації з гуртом The Вуса.

Його кліпи стабільно набирають десятки мільйонів переглядів, а концертні тури проходять із повними залами як в Україні, так і за кордоном.

Артем Пивоваров відзначив 35-річчя: цікаві факти, рекорди та маловідомі сторінки з життя артиста фото 12

Сьогодні Артем Пивоваров продовжує експериментувати зі звучанням, популяризує українську поезію, збирає аншлаги та реалізує благодійні ініціативи, доводячи, що сучасна українська музика здатна формувати культурний простір країни.

Читайте також:

Теги: артист співак Артем Пивоваров день народження ювілей

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Легендарний художник Іван Марчук на власній виставці у Музеї Києва
Куди сходити у Києві 8-14 червня: дайджест культурних подій
6 червня, 19:02
Святослав Вакарчук (на фото зліва) у студенські роки
«Зустріч одногрупників». Вакарчук показав архівні фото зі студентського життя
10 червня, 19:59
Дональд Трамп старший за Меланію Трамп на 24 роки
Трамп – 80. Історія кохання президента США та Меланії Трамп
14 червня, 11:30
Олівер Трі на церемонії вручення премії BRIT Awards-2024 у Лондоні
Що відомо про американського співака Олівера Трі, який загинув в авіакатастрофі
15 червня, 16:13
Макс Барських випустив кліп до нового треку «Кольє»
«Злочинно красиво». Макс Барських представив особливий саундтрек
19 червня, 13:33
Роб Гелфорд одягнув срібний герб України
Лідер британського гурту Judas Priest Роб Гелфорд підтримав Україну (фото)
22 червня, 13:37
Павло Зібров показав свій подарунок на день народження
Павло Зібров повідомив про поповнення в родині (відео)
21 червня, 12:58
Росінин Герман Юкавський стрибнув з мосту через жінку
Заслужений артист Росії напився та стрибнув з мосту
23 червня, 17:00
Баскову порадили відвідати лікарів
«Укрзалізниця» підколола Баскова, порадивши обстежитися у психлікарні
23 червня, 15:22

Шоу-біз

Артем Пивоваров відзначив 35-річчя: цікаві факти, рекорди та маловідомі сторінки з життя артиста
Артем Пивоваров відзначив 35-річчя: цікаві факти, рекорди та маловідомі сторінки з життя артиста
Прем’єра пісні, перформанс від фанатки та конфузи. Концерт Макса Барських у Києві у фото та відео
Прем’єра пісні, перформанс від фанатки та конфузи. Концерт Макса Барських у Києві у фото та відео
Дантес розсекретив новий роман і вперше показав свою дівчину
Дантес розсекретив новий роман і вперше показав свою дівчину
Канада наблизилася до участі у Євробаченні
Канада наблизилася до участі у Євробаченні
Воєнний стан – не форс-мажор? Українець стягнув компенсацію з організатора концерту російського гурту
Воєнний стан – не форс-мажор? Українець стягнув компенсацію з організатора концерту російського гурту
Легендарна «Фабрика зірок» повертається: названо імена нових ведучих та суддів шоу
Легендарна «Фабрика зірок» повертається: названо імена нових ведучих та суддів шоу

Новини

В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
Вчора, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua