Артем Пивоваров відзначив 35-річчя: цікаві факти, рекорди та маловідомі сторінки з життя артиста

За роки кар'єри Артем неодноразово кардинально змінював зовнішність

28 червня заслужений артист України Артем Пивоваров відзначив 35-річчя. Сьогодні його називають одним із найуспішніших українських виконавців, чиї пісні регулярно очолюють чарти, а концерти збирають тисячі глядачів.

«Главком» розповідає, як змінювався співак і чим він підкорив Україну.

За останні роки Артем Пивоваров перетворився на значно більше, ніж просто популярного співака. Пивоваров став артистом, який поєднав сучасне звучання з українською класичною поезією, масштабними концертними постановками, благодійністю та підтримкою українських військових.

Його шлях до популярності був зовсім не типовим. До того як опинитися на великій сцені, Артем навчався медицині, працював у реанімації, здобував екологічну освіту й лише згодом остаточно вирішив присвятити життя музиці.

Від медичного коледжу до великої сцени

Артем Пивоваров народився 28 червня 1991 року у Вовчанську на Харківщині. Ще у дитинстві він захопився музикою та у 12 років вступив до музичної школи по класу гітари. Хоча навчання там не завершив, саме цей період став початком його творчого шляху.

Після школи майбутній артист обрав зовсім іншу професію. Він закінчив Вовчанський медичний коледж, після чого працював у реанімаційному відділенні. Паралельно здобув ще одну освіту – за спеціальністю «екологія» у Харківському національному університеті міського господарства імені Олексія Бекетова.

Попри медичну практику, музика залишалася головною пристрастю. Згодом Пивоваров остаточно вирішив присвятити себе творчості.

Від рок-гурту до сольного проєкту

Першим серйозним музичним досвідом для Артема стала участь у харківському гурті Dance Party! Dance!, де він був вокалістом. Пізніше артист виступав під творчим псевдонімом Art Rey, а вже у 2014 році розпочав сольну кар'єру під власним ім'ям.

Саме цей період став переломним. Виконавець почав активно експериментувати зі звучанням, поєднуючи електроніку, попмузику, рок, R&B та етнічні мотиви. Згодом саме така музична впізнаваність стала його головною відмінністю серед інших українських артистів.

Проєкт, який повернув українську поезію в чарти

Окремою сторінкою творчості Артема став проєкт «Твої вірші, мої ноти». У ньому музикант поклав на сучасну музику твори Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Павла Тичини, Василя Стуса та інших українських класиків.

Проєкт став одним із найуспішніших культурних явищ останніх років. Багато композицій набрали десятки мільйонів переглядів і познайомили молодь з українською поезією у зовсім новому форматі.

Сім Палаців спорту – рекорд української сцени

2025 рік став найуспішнішим у кар'єрі Пивоварова. Артист встановив рекорд, провівши сім аншлагових концертів поспіль у київському Палаці спорту.

Кожен виступ збирав повну залу, а квитки розкуповувалися задовго до концертів.

Саме ця серія шоу стала однією з найгучніших музичних подій року. Завдяки цьому Артем ще раз підтвердив статус одного з найпопулярніших виконавців країни.

Допомога війську: благодійні концерти та підтримка ЗСУ

Із початку повномасштабного вторгнення Артем Пивоваров активно підтримує українських військових та долучається до благодійних ініціатив.

Артист регулярно проводить концерти, кошти з яких спрямовують на потреби Сил оборони України, бере участь у благодійних аукціонах і зборах, а також співпрацює з волонтерськими фондами.

Окрім фінансової підтримки, Пивоваров неодноразово виступав для українських захисників, відвідуючи військові підрозділи та прифронтові регіони.

«Людина року – 2025» за версією «Главкома»

Підбиваючи підсумки року, «Главком» провів традиційне підсумкове новорічне опитування, у якому опитані експерти визнали Артема Пивоварова «Людиною року – 2025» у сфері шоу-бізнесу.

Експерти відзначили не лише його музичні успіхи, а й волонтерську діяльність, підтримку українських військових та популяризацію української культури.

Народний артист України Павло Зібров назвав Пивоварова головним відкриттям року. «Сім аншлагових концертів у Палаці спорту – це вже говорить саме за себе. Це артист із глибоким змістом, потужною енергетикою та неймовірною працездатністю», – зазначив співак.

Композитор Євген Рибчинський також назвав Пивоварова головним явищем української естради минулого року.

Не лише музика

Пивоваров давно захоплюється здоровим способом життя. Артист не вживає м'яса, є вегетаріанцем, регулярно займається спортом та медитативними практиками.

Одним із його незвичних захоплень є стояння на цвяхах. У 2023 році він навіть показував цю практику телеведучій Маші Єфросиніній. Крім цього, музикант володіє грою одразу на кількох інструментах: гітарі, бас-гітарі, барабанах та клавішних.

Ще одна його пристрасть – татуювання. Перше тату артист зробив у 18 років, а зараз його тіло майже повністю вкрите авторськими малюнками, кожен із яких має власний символізм.

Як змінювався стиль

За роки кар'єри Артем неодноразово кардинально змінював зовнішність.

На початку творчого шляху він носив довге волосся, згодом експериментував із дредами, різними кольорами волосся та ультракороткими стрижками.

Сьогодні впізнаваними елементами його образу стали численні татуювання, прикраси, спортивний стиль одягу та сценічні костюми, створені спеціально для концертних шоу.

Особисте життя залишається загадкою

Попри відкритість у творчості, особисте життя Пивоварова залишається закритим для публіки.

Ще у 2017 році артист розповідав, що перебуває у стосунках із дівчиною зі своєї команди. Згодом у мережі почали пов'язувати його з менеджеркою Дашею Чередниченко, яка з'явилася у кліпі «Моя ніч».

У 2025 році прихильники звернули увагу на однакові каблучки, які бачили у Пивоварова та Чередниченко. На запитання журналістів артист відповів, що це лише аксесуар, не коментуючи чутки про можливе одруження.

Відтоді співак продовжує не розкривати деталей приватного життя, через що ця тема залишається однією з найобговорюваніших серед його шанувальників.

Найвідоміші хіти

За роки кар'єри Пивоваров записав десятки композицій, які стали популярними не лише в Україні, а й за її межами.

Серед найвідоміших – «Барабан» (разом із Klavdia Petrivna), «Думи», «Очі», «Дежавю», «Валторна», «Там у тополі» (з NK), «Маніфест», «Моя ніч», «Міраж», «Рандеву» та «О, Панно» у колаборації з гуртом The Вуса.

Його кліпи стабільно набирають десятки мільйонів переглядів, а концертні тури проходять із повними залами як в Україні, так і за кордоном.

Сьогодні Артем Пивоваров продовжує експериментувати зі звучанням, популяризує українську поезію, збирає аншлаги та реалізує благодійні ініціативи, доводячи, що сучасна українська музика здатна формувати культурний простір країни.