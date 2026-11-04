Володар «Золотого м'яча-2024» залишився без футболу на місяць

Чемпіон світу та Європи вибув на прийдешні поєдинки в низці турнірів

Півзахисник іспанської «Барселони» Родрі потрапив у лазарет команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Хавбек зазнав травми стегна. Після поєдинку основного раунду Ліги чемпіонів проти бірмінгемської «Астон Вілли» (3:0) в нього діагностували ушкодження двоголового мяза. Родрі пропустить щонайменше місяць.

Як наслідок, зірковий футболіст пропустить прийдешні поєдинки та збірної Іспанії. Зокрема, він пропустить матчі іспанської Ла Ліги проти мадридського «Атлетіко» та «Вільярреала». Також півзахисник не допоможе «Фурії Росі» в поєдинках Ліги націй проти Чехії та Англії.

Родрі в нинішньому сезоні провів 14 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол і один асист. Влітку хавбек уклав контракт до кінця кампанії 2029/30.

До слова, донецький «Шахтар» зазнав поразки від «Спортінга» з Лісабона в Лізі чемпіонів. Долю поєдинку вирішив один м'яч. Героєм «левів» став хавбек Думбія.

Нагадаємо, раніше «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників французького ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.