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Пухнастий помічник. Як кіт «врятував» від падіння олімпійську чемпіонку

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Пухнастий помічник. Як кіт «врятував» від падіння олімпійську чемпіонку
Кіт не залишив у біді алжирську гімнастку

Алжирська гімнастка Немур отримала неочікувану допомогу

Під час виступу алжирської гімнастки Кайлії Немур на Олімпіаді стався курйозний момент. Дівчина ледь не впала з колоди, коли виконувала на ній складну вправу. Та все ж, їй вдалося зберегти рівновагу.

На відео, яке стало вірусним у мережні, можна помітити, що саме кіт «врятував» алжирку від падіння.

Немур народилася у Франції і виступала за цю країну до 2021 року. Однак, потім вона змінила громадянство і почала представляти Алжир. У Парижі вона здобула олімпійське золото у вправах на різновисоких брусах.

Нагадаємо, що український спортивний гімнаст Ілля Ковтун здобув срібну олімпійську нагороду у вправах на паралельних брусах.

Варто зазначити, що у Парижі Ілля також має у своєму активі два четвертих місця. 

Спочатку Ковтун посів четверте місце у фіналі особистого багатоборства. Про його виступ висловилася і колишня гімнастка Лілія Подкопаєва, зазначивши про те, що українця засудили

Вдруге Ковтун був за крок від нагороди у вільних вправах.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Олімпіада спортивна гімнастика тварини

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