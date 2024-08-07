Пухнастий помічник. Як кіт «врятував» від падіння олімпійську чемпіонку
Алжирська гімнастка Немур отримала неочікувану допомогу
Під час виступу алжирської гімнастки Кайлії Немур на Олімпіаді стався курйозний момент. Дівчина ледь не впала з колоди, коли виконувала на ній складну вправу. Та все ж, їй вдалося зберегти рівновагу.
На відео, яке стало вірусним у мережні, можна помітити, що саме кіт «врятував» алжирку від падіння.
🐈⬛Як кіт врятував алжирську гімнастку🤸♂️
А як ви думаєте, кіт врятував гімнастку чи підштовхнув? 😉 pic.twitter.com/6jrTUBB5AJ
Немур народилася у Франції і виступала за цю країну до 2021 року. Однак, потім вона змінила громадянство і почала представляти Алжир. У Парижі вона здобула олімпійське золото у вправах на різновисоких брусах.
Нагадаємо, що український спортивний гімнаст Ілля Ковтун здобув срібну олімпійську нагороду у вправах на паралельних брусах.
Варто зазначити, що у Парижі Ілля також має у своєму активі два четвертих місця.
Спочатку Ковтун посів четверте місце у фіналі особистого багатоборства. Про його виступ висловилася і колишня гімнастка Лілія Подкопаєва, зазначивши про те, що українця засудили.
Вдруге Ковтун був за крок від нагороди у вільних вправах.
Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.
Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.
Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).
Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.
Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.
Коментарі — 0