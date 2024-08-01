Олімпіада-2024. Плавець Бухов першим з українців подолав кваліфікацію

Владислав Бухов цього сезону привозив медалі з усіх найважливіших стартів - чемпіонатів світу та Європи

Цьогорічному чемпіону світу вдалося перервати неприємну тенденцію в українському плаванні

Шостий змагальний день Олімпійських Ігор-2024 розпочався для України вдало, адже стрілець Сергій Куліш завоював срібло. Разом з Кулішем однією з найбільш важливих подій ранкової кваліфікації стали попередні запливи на 50 метрів вільним стилем, де змагається українець Владислав Бухов.

Для потрапляння до півфіналу спринтерської дистанції плавцеві необхідно були увійти до шістнадцятки найкращих за підсумками кваліфікації. Бухов стартував у восьмому з десяти запливів та посів там четверту позицію з результатом у 21,89 секунди. Цього виявилося достатньо для проходу далі: попередній раунд змагань чемпіон світу та бронзовий призер континентальної першості з України завершив на 11 позиції.

Свій півфінал Владислав Бухов проведе о 21:50. До фіналу пройдуть лише вісім з шістнадцяти найкращих.

Нагадаємо, що українки Людмила та Надія Кіченок пробилися до чвертьфіналу парних тенісних змагань Олімпійських ігор-2024, обігравши американок Даніель Коллінз та Дезіре Кравчик. Також у чвертьфіналі виступить і боксер Олександр Хижняк, який здолав опонента з Бахмута.

Олімпіада-2024. Медальний залік