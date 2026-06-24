Анчелотті оцінив готовність Неймара зіграти на Чемпіонаті світу 2026

Попереду у Бразилії матч проти Шотландії

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті прокоментував фізичний стан Неймара перед матчем третього туру Чемпіонату світу 2026 проти Шотландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Globo Esporte.

Італійський фахівець заявив, що Неймар вже відновився від травми і готовий дебютувати на турнірі після двох пропущених поєдинків.

«Неймар доступний. Він добре тренувався протягом тижня, добре підготувався до матчу, щоб грати разом з іншими гравцями. Ми дуже раді, що Неймар повернувся. Завдяки своїм якостям він може допомогти команді. Чи готовий він на всі 90 хвилин? Я й сам міг би відіграти, просто ходячи. Він може грати, він у порядку, добре тренувався. Я дуже задоволений ним.

Ставлення Неймара в ці дні було дуже хорошим. Він дуже добре знає своїх товаришів по команді. Він дуже серйозно працював, намагаючись якнайшвидше відновитися. Я дуже ним задоволений. Якщо він не грає, то допомагає досвідом, знанням гри, допомагає молодим гравцям. Він у дуже хорошій формі», – сказав Анчелотті.

У перших двох турах «селесао» набрали чотири очки. Бразильці зіграли внічию з Марокко (1:1), після чого розгромили Гаїті (3:0). Поєдинок між збірними Шотландії та Бразилії відбудеться 25 червня. Матч розпочнеться о 1:00 за київським часом.

Нагадаємо, після матчів другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 до 1/16 фіналу вже вийшли сім збірних: Мексика, США, Німеччина, Аргентина, Франція, Норвегія та Колумбія. Усі ці команди набрали по 6 очок у своїх групах.

П'ять збірних – Гаїті, Туреччина, Туніс, Йорданія та Панама – втратили шанси на вихід до 1/16 фіналу, програвши дві стартові зустрічі.