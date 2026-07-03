Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Зірковий футболіст Алжиру ухвалив важливе рішення після вильоту з Чемпіонату світу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Зірковий футболіст Алжиру ухвалив важливе рішення після вильоту з Чемпіонату світу
Ріяд Марез пішов зі збірної Алжиру після поразки в плейоф ЧС-2026
фото: FotMob

Ріяд Марез більше не виступатиме за національну збірну

Лідер національної збірної Алжиру Ріяд Марез повідомив про завершення міжнародної кар’єри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

«Так. Це був не лише мій останній матч на чемпіонаті світу. Це був мій останній матч за збірну», – заявив Марез після поразки своєї команди від Швейцарії (0:2) у 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026. В цьому матчі Ріяд вивів свою команду з капітанською пов’язкою і відіграв до 71-ї хвилини.

Марез брав участь у Чемпіонаті світу 2014 року, а також був капітаном збірної Алжиру, яка виграла Кубок африканських націй у 2019 році. На клубному рівні він захищає кольори саудівського «Аль-Ахлі».

35-річний футболіст дебютував за збірну у 2014 році. Загалом Ріяд провів 119 поєдинків за національну команду. Вінгер забив у них 40 голів та віддав 45 результативних передач.

Читайте також 👉 Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

Нагадаємо, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду вперше у кар'єрі відзначився забитим м'ячем у грі плейоф чемпіонатів світу з футболу. Роналду забив гол у ворота Хорватії у грі 1/16 фіналу мундіалю.

Португальцю вдалося відзначитися на 68-й хвилині матчу. Рахунок після реалізованого ним пенальті став 1:1. До цього Роналду взяв участь у восьми зустрічах плейоф на світових першостях та завершив їх без результативних дій.

До слова, знаменитий шведський ексфутболіст Златан Ібрагімович залишився незадоволеним рівнем суддівства в матчі плейоф Чемпіонату світу 2026 Португалія – Хорватія (2:1), в якому арбітр відмінив гол хорватів у компенсований час. В компенсований до другого тайму час захисник збірної Хорватії Йошко Гвардіол відправив м'яч у ворота португальців. Однак гол не зрахували через спірний офсайд Пашаліча і у підсумку Португалія перемогла (2:1).

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 Ріяд Марез

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мундіаль набирає обертів
Гана дочекалася свого на 95-й хвилині та здолала Панаму на Чемпіонаті світу
18 червня, 04:21
«Білоруси та українці – не вороги!», – йдеться у зверненні фанатів.
«Не повторюйте помилок росіян!». Українські та білоруські фанати провели спільну акцію
8 червня, 12:18
На Чемпіонаті світу виник новий скандал
13 учасників Чемпіонату світу зробили спільну заяву з критикою на адресу президента УЄФА
15 червня, 09:59
Англійці зібралися в пабі Londoner Pub, щоб відзначити майбутній старт своєї збірної на Чемпіонаті світу
Уболівальники збірної Англії з футболу за вечір випили понад 5 тис. кухлів пива у пабі
17 червня, 16:25
Гонсалу Рамуш отримав варіанти в чемпіонаті Італії
«Мілан» і «Ювентус» позмагаються за переможця Ліги чемпіонів – інсайдер
17 червня, 17:57
Матвій Пономаренко опинився в обіймах Олександра Караваєва
«Динамо» випередило «Шахтар» за представництвом у збірній сезону Прем'єр-ліги
26 червня, 12:29
Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці
Визначилися 19 команд, які вийшли до 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу
26 червня, 15:37
Абдукодір Хусанов зніс Йоана Вісса в своєму штрафному майданчику
ДР Конго несподівано пробилася у плейоф Чемпіонату світу з вольовою перемогою над Узбекистаном
28 червня, 04:42
Вінісіус Жуніор бере участь в перегонах бомбардирів Кубка світу
Бразилія – Японія. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 Реклама
29 червня, 12:35

Новини

Тренер збірної Німеччини офіційно подав у відставку після провалу на Чемпіонаті світу
Тренер збірної Німеччини офіційно подав у відставку після провалу на Чемпіонаті світу
Зірковий футболіст Алжиру ухвалив важливе рішення після вильоту з Чемпіонату світу
Зірковий футболіст Алжиру ухвалив важливе рішення після вильоту з Чемпіонату світу
Одіозна олімпійська чемпіонка поскаржилася на проблеми з бензином в Росії
Одіозна олімпійська чемпіонка поскаржилася на проблеми з бензином в Росії
«Наполі» оголосив про призначення нового головного тренера
«Наполі» оголосив про призначення нового головного тренера
Помилка чи правильне рішення? ФІФА прокоментувала скасування голу Хорватії у грі з Португалією
Помилка чи правильне рішення? ФІФА прокоментувала скасування голу Хорватії у грі з Португалією
Аргентина – Кабо-Верде. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
Аргентина – Кабо-Верде. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua