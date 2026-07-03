Зірковий футболіст Алжиру ухвалив важливе рішення після вильоту з Чемпіонату світу

Ріяд Марез більше не виступатиме за національну збірну

Лідер національної збірної Алжиру Ріяд Марез повідомив про завершення міжнародної кар’єри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

«Так. Це був не лише мій останній матч на чемпіонаті світу. Це був мій останній матч за збірну», – заявив Марез після поразки своєї команди від Швейцарії (0:2) у 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026. В цьому матчі Ріяд вивів свою команду з капітанською пов’язкою і відіграв до 71-ї хвилини.

Марез брав участь у Чемпіонаті світу 2014 року, а також був капітаном збірної Алжиру, яка виграла Кубок африканських націй у 2019 році. На клубному рівні він захищає кольори саудівського «Аль-Ахлі».

35-річний футболіст дебютував за збірну у 2014 році. Загалом Ріяд провів 119 поєдинків за національну команду. Вінгер забив у них 40 голів та віддав 45 результативних передач.

Нагадаємо, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду вперше у кар'єрі відзначився забитим м'ячем у грі плейоф чемпіонатів світу з футболу. Роналду забив гол у ворота Хорватії у грі 1/16 фіналу мундіалю.

Португальцю вдалося відзначитися на 68-й хвилині матчу. Рахунок після реалізованого ним пенальті став 1:1. До цього Роналду взяв участь у восьми зустрічах плейоф на світових першостях та завершив їх без результативних дій.

До слова, знаменитий шведський ексфутболіст Златан Ібрагімович залишився незадоволеним рівнем суддівства в матчі плейоф Чемпіонату світу 2026 Португалія – Хорватія (2:1), в якому арбітр відмінив гол хорватів у компенсований час. В компенсований до другого тайму час захисник збірної Хорватії Йошко Гвардіол відправив м'яч у ворота португальців. Однак гол не зрахували через спірний офсайд Пашаліча і у підсумку Португалія перемогла (2:1).