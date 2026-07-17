Стало відомо, де збірна України з футболу проведе домашні матчі Ліги націй

Збірна України у вересні стартує в Лізі націй

Команда Андреа Мальдери зустрінеться з Грузією, Угорщиною та Північною Ірландією

Збірна України з футболу, найімовірніше, проведе номінально домашні матчі Ліги націй-2026/27 у Словаччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UA-Футбол.

За інформацією джерела, два перші поєдинки планується провести неподалік Братислави, тоді як заключний матч очікується ближче до українського кордону.

Нагадаємо, що у відборі на Чемпіонат світу 2026 Україна проводила домашні матчі у Польщі, тоді як півфінал плейоф кваліфікації проти Швеції грала в Іспанії.

Команда Андреа Мальдери виступить у Дивізіоні B Ліги націй-2026/27, де її суперниками по групі будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Матчі відбуватимуться з вересня до листопада 2026 року.

Нагадаємо, ФІФА оновила рейтинг чоловічих національних збірних з футболу. Збірна України посідає 32-ге місце. «Синьо-жовті» у рейтингу ФІФА мають в активі 1549,29 бала. Серед представників УЄФА Україна посідає 15 місце.

Лідером рейтингу стала збірна Аргентини, яка піднялася на дві позиції. Друге місце зберегла Іспанія, на третю позицію опустилася збірна Франції, яка очолювала попередній рейтинг.

До слова, національна команда України програла збірній Данії (1:2) у своїй останній товариській зустрічі. Поєдинок тривав лише 65 хвилин і завершився достроково через інцидент із Крістіаном Еріксеном.

Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм проти Польщі. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.