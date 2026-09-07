Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Іспанський автогонщик загинув під час перегонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Іспанський автогонщик загинув під час перегонів
Пабло Аморос загинув унаслідок аварії
фото: SoyMotor

Трагічна подія сталася на батьківщині пілота

Гонщик Пабло Аморос загинув у трощі під час гонки GTI Trophy на автодромі «Монтебланко» в іспанській Уельві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Королівської іспанської федерації автоспорту (RFEDA).

«Від імені RFEDA ми висловлюємо глибоку скорботу через загибель гонщика Пабло Амороса під час сьогоднішнього заходу на трасі «Монтебланко». Ми висловлюємо свою любов і підтримку всім його близьким», – ідеться в заяві федерації.

Причини аварії наразі встановлюють фахівці. Найімовірніше, причиною інциденту стала механічна несправність Golf Амороса. У першому повороті після рестарту гонщик рухався зі значно більшою швидкістю, не зміг зупинити болід і зіткнувся з іншим автомобілем. Реанімаційні заходи успіхом не увінчалися.

Аморос працював юристом. Автоперегони були його хобі. Іспанець змагався у кільцевих гонках і ралі на батьківщині. Хоч Аморос був аматором, але його вміння високо оцінювали суперники та організатори GTI Trophy та інших змагань.

GTI Trophy – засновані торік змагання для Volkswagen Golf GTI четвертого покоління. Там використовують вживані автомобілі, оснащених спеціальним комплектом, що збільшує потужність двигуна до 220 кінських сил. Також гонщики мають модернізовані підвіски та гальмівні системи.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

Теги: Іспанія раллі смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андреа Кімі Антонеллі потішив тіфозі
Лідер сезону Формули-1 зняв понад півстолітнє «прокляття» Гран-прі Італії
Вчора, 20:59
Олександр Бондарев підкорив Імолу
Бондарев оформив першу в історії України перемогу в Регіональній формулі Європи
Вчора, 20:23
Андреа Кімі Антонеллі влаштував шалений прорив
Антонеллі з хвоста пелотону феноменально прорвався до перемоги на Гран-прі Італії Формули-1
Вчора, 18:25
Робін Райкконен іде шляхом батька
Син ексечемпіона Формули-1 приєднається до академії «Ред Булла» – ЗМІ
Вчора, 16:58
Ізак Аджар із трофеєм етапу в князівстві
Формула-1 отримала фінальний протокол Гран-прі Монако через три місяці після гонки
4 вересня, 14:59
Ландо Норріс залишився вірним «папая»
Чинний чемпіон Формули-1 остаточно визначився з майбутнім
29 серпня, 21:29
Ландо Норріс підкорив угорську столицю
Норріс здобув упевнену перемогу на Гран-прі Угорщини
26 липня, 18:03
Пелотон повернеться на «Сепанг»
Гран-прі Бахрейну повернулося у календар Формули-1 з важливим нюансом
26 липня, 15:26
Ігор Фрага фактично відбувся переляком
Моторошна аварія зупинила гонку японської автосерії Super GT
2 серпня, 14:59

Новини

Збірна України ризикує залишитись без топ-легіонера на матчі Ліи націй
Збірна України ризикує залишитись без топ-легіонера на матчі Ліи націй
Іспанський автогонщик загинув під час перегонів
Іспанський автогонщик загинув під час перегонів
Прем'єр-ліга назвала найкращих футболіста та тренера серпня
Прем'єр-ліга назвала найкращих футболіста та тренера серпня
Оприлюднено заявку жіночої збірної України з футзалу на товариські матчі з Угорщиною
Оприлюднено заявку жіночої збірної України з футзалу на товариські матчі з Угорщиною
Костюк анонсувала МРТ після вильоту з US Open
Костюк анонсувала МРТ після вильоту з US Open
Українська бригада арбітрів судитиме матч ПСЖ Забарного в Лізі чемпіонів
Українська бригада арбітрів судитиме матч ПСЖ Забарного в Лізі чемпіонів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
367K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 вересня 2026
114K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
107K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
106K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
79K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог

Новини

Влада нафтового регіону Росії готується до ударів дронів: що відомо
Сьогодні, 14:24
ЗСУ реформують сержантський корпус. Драпатий назвав п’ять змін
Сьогодні, 13:56
Сили оборони уразили залізничний міст та об’єкт розвідки росіян у Криму
Сьогодні, 13:38
Начальник розвідки попередив про нову загрозу для української ППО
Сьогодні, 12:48
Росія та КНДР відкрили автомобільний міст через річку Туманну
Сьогодні, 11:51
Командир Третього армійського корпусу звернувся до Путіна з нібито захопленого Святогірська (відео)
Сьогодні, 11:29

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua