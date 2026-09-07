Іспанський автогонщик загинув під час перегонів

Трагічна подія сталася на батьківщині пілота

Гонщик Пабло Аморос загинув у трощі під час гонки GTI Trophy на автодромі «Монтебланко» в іспанській Уельві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Королівської іспанської федерації автоспорту (RFEDA).

«Від імені RFEDA ми висловлюємо глибоку скорботу через загибель гонщика Пабло Амороса під час сьогоднішнього заходу на трасі «Монтебланко». Ми висловлюємо свою любов і підтримку всім його близьким», – ідеться в заяві федерації.

Причини аварії наразі встановлюють фахівці. Найімовірніше, причиною інциденту стала механічна несправність Golf Амороса. У першому повороті після рестарту гонщик рухався зі значно більшою швидкістю, не зміг зупинити болід і зіткнувся з іншим автомобілем. Реанімаційні заходи успіхом не увінчалися.

Аморос працював юристом. Автоперегони були його хобі. Іспанець змагався у кільцевих гонках і ралі на батьківщині. Хоч Аморос був аматором, але його вміння високо оцінювали суперники та організатори GTI Trophy та інших змагань.

GTI Trophy – засновані торік змагання для Volkswagen Golf GTI четвертого покоління. Там використовують вживані автомобілі, оснащених спеціальним комплектом, що збільшує потужність двигуна до 220 кінських сил. Також гонщики мають модернізовані підвіски та гальмівні системи.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.