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Бельгія – Іран. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Бельгія – Іран. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
Шарль Де Кетеларе (праворуч) рветься до воріт суперника
фото: Getty Images

Важливий для розподілу місць поєдинок відбудеться в Каліфорнії

Сьогодні, 21 червня 2026 року, національна команда Бельгії на арені «Соу-Фай Стедіум» в американському Інглвуді протистоятиме збірній Ірану в рамках другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Бельгія – Іран

Шанси підопічних Руді Гарсії на 15:40 21 червня виглядають привабливішими, вважають фахівці GGBET. Потенційна звитяга бельгійської збірної оцінена балом 1,45. Тим часом на ймовірну перемогу «перських левів» закладено кеф 7,73. На підсумкову нічию запропоновано бал 4,59. На впевнену перемогу «червоних дияволів» (2:0) виставлено коефіцієнт 6,39. Натомість на тотал менше 2,0 закладено бал 3,15.

Передматчевий стан команд

Обидві команди стартували на турнірі з нічиїх. Бельгія не змогла дотиснути збірну Єгипту (1:1). «Червоні дияволи» пропустили в першому таймі, але в другій половині зрівняли рахунок. Автогол оформив оборонець «фараонів» Хані.

А от іранська збірна зуміла двічі відігратися у протистоянні з Новою Зеландією (2:2). У першій 45-хвилинці на забитий м'яч океанійців голом відповів оборонець Резаеян. Натомість у другому таймі становище вирівняв півзахисник Мохебі.

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Історія очних зустрічей

Досі турнірні шляхи команд не перетиналися. Жодного поєдинку суперники не зіграли й на молодіжному та юнацькому рівнях. Тож переможець зустрічі в Каліфорнії автоматично стане лідером протистояння.

Де дивитися матч Бельгія – Іран

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2».

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Теги: ЧС-2026 НОВИНИ ФУТБОЛУ

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