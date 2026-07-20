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Гравець збірної Іспанії ніс Кубок світу до автобусу в оригінальному пакуванні

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Гравець збірної Іспанії ніс Кубок світу до автобусу в оригінальному пакуванні
Гравці збірної Іспанії щойно отримали головний трофей Чемпіонату світу
фото: Getty Images

У мережі завірусилось відео з Марком Кукурельєю

Захисник збірної Іспанії Марк Кукурелья здивував журналістів та користувачів соцмереж після переможного фіналу Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком».

В інтернеті стало популярним відео за участю основного захисника збірної Іспанії Марка Кукурельї, який поклав трофей Кубка світу у звичайний пластиковий пакет, щоб віднести до автобуса.

«Фурія роха» у фінальному матчі обіграла Аргентину з рахунком 1:0 завдяки голу Феррана Торреса у додатковий час. Іспанська команда пройшла турнір без поразок і пропустила лише один гол.

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Допис, поширений Sozoo Today (@sozoo.today)

Нагадаємо, нападник збірної Іспанії Ламін Ямаль увійшов до п'ятірки наймолодших переможців чемпіонатів світу з футболу. На мундіалі Ямаль переміг у віці 19 років та 6 днів. Молодшими за нього титул змогли завоювати лише бразильці Пеле (17 років 249 днів) і Роналдо (17 років 298 днів), а також італієць Джузеппе Бергомі (18 років 174 дні).

Ямаль також став наймолодшим футболістом в історії, який вигравав і Чемпіонат Європи, і Чемпіонат світу. Він зробив це у 19 років, побивши рекорд іншого іспанця Франсеска Фабрегаса, який встановив це досягнення у 23 роки.

Ямаль є вихованцем «Барселони». Разом із нею він став триразовим переможцем чемпіонату Іспанії (2023, 2025, 2026 роки), дворазовим володарем Суперкубку Іспанії (2025, 2026 роки), а також одного разу виграв кубок країни (2025). Із збірною футболіст виграв чемпіонат Європи (2024).

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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