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Шотландські фанати спровокували дефіцит пива у Бостоні після перемоги своєї збірної

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Шотландські фанати спровокували дефіцит пива у Бостоні після перемоги своєї збірної
Збірна Шотландії розпочала мундіаль з перемоги над Гаїті
фото: Getty Images

Попит на хмільний напій перевищив у чотири рази показники святкових днів у США

Після візиту до американського Бостона шотландських футбольних фанатів у місцевих барах і пабах зафіксували нестачу пива. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Основна частина шотландських фанатів поселилися саме у Бостоні та проводили час у місцевих пабах, ресторанах і барах. Вони випили стільки пива, що у багатьох закладах виникла нестача хмільного напою.

Попит на нього перевищив у чотири рази навіть показники, до яких американські компанії звикли під час найбільших свят, як-от День незалежності США, який відзначається 4 липня. Закладам довелося замовляти екстрені поставки пива, проте у багатьох пабах його все одно не залишилося.

У першому турі Чемпіонату світу 2026 Шотландія обіграла Гаїті 1:0. Матч відбувався у Фоксборо, неподалік від Бостона. Британські уболівальники святкувала перемогу кілька днів звичним чином – гучними застіллями у барах.

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Зазначимо, що дефіцит пива у Бостоні навряд чи подолають найближчими днями. Матч другого туру Чемпіонату світу 2026 проти Марокко в ніч з 19 на 20 червня Шотландія також проведе у Бостоні. Лише після цього шотландська збірна поїде до Маямі на поєдинок проти Бразилії (25 червня).

Нагадаємо, нападник збірної Англії з футболу Гаррі Кейн після гри з Хорватією став одноосібним рекордсменом чемпіонатів світу за кількістю реалізованих пенальті. У матчі першого туру групового етапу проти команди Хорватії Кейн реалізував п'ятий 11-метровий на світових першостях.

Раніше він ділив перше місце за цим показником з португальцем Ейсебіо, нідерландцем Робом Ренсенбрінком, аргентинцями Габріелем Батістутою та Ліонелем Мессі, який також бере участь у Чемпіонаті світу 2026.

Уболівальники збірної Англії з футболу випили понад 5 тисяч кухлів пива в пабі у Далласі (США). Англійців зібралися в пабі Londoner Pub, щоб відзначити майбутній старт своєї збірної на Чемпіонаті світу. Виторг закладу від напливу фанатів футболу перевищив за вечір $40 тис. Пізніше у справу довелося втрутитися поліції – питний заклад досяг меж місткості, і правоохоронці попросили вболівальників покинути його.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 пиво Бостон

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