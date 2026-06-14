Німеччина – Кюрасао. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026

Чотириразові чемпіони планети проекзаменують дебютанта турніру

Сьогодні, 14 червня 2026 року, збірна Німеччини на арені «Ен-Ар-Джі Стедіум» в американському Г'юстоні зустрінеться з національною командою Кюрасао в рамках першого туру Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Німеччина – Кюрасао

Безумовним лідером симпатій на 10:05 14 червня стали підопічні Юліана Нагельсманна, переконані фахівці GGBET. На потенційний успіх Бундестім виставлено коефіцієнт 1,05. Зате ймовірна звитяга «Блакитної хвилі» оцінена балом 43,80. На підсумкову нічию закладено кеф 18,01. На розгромну звитягу збірної Німеччини (3:0) запропоновано коефіцієнт 6,20. Натомість на тотал менше 1,5 виставлено бал 10,58.

Передматчевий стан команд

Безпосередньо перед турніром Бундестім оформила дві перемоги в спарингах. Спершу команда Нагельсманна розгромила збірну Фінляндії (4:0) зусиллями нападника Ундава (дубль), а також хавбеків Вірца та Мусіали. А потім Німеччина розібралася з національною командою США (2:1). Забиті м'ячі в свій актив записали нападник Гаверц і вінгер Сане.

Тим часом полярні результати продемонструвала збірна Кюрасао. Спершу Блакитна хвиля отримала гучного ляпаса від збірної Шотландії (1:4). Півзахисник острів'ян Чонг відкрив рахунок, але потім форвард Локадія залишив підопічних Бубішти в меншості та запустив фіаско. А от скромну Арубу Кюрасао потім розгромило (4:0). Голами відзначилися оборонець Бренет, нападник Антоніссе, а також півзахисники Комененсія і Жуніньйо Бакуна.

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Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи команд раніше не перетиналися. Ніколи не грали між собою і молодіжні чи юнацькі збірні Німеччини та Кюрасао. Водночас Бундестім на чемпіонатах світу має позитивний баланс із національними командами зони КОНКАКАФ (Північна та Центральна Америка, Кариби) – сім перемог та лише по одній нічиїй та поразці. Єдиної невдачі німці зазнали в поєдинку зі збірною Мексики (0:1) на Мундіалі 2018 року.

Де дивитися матч Німеччина – Кюрасао

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 20:00 за київським часом на каналах «Megogo Футбол 1».