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Триразовий олімпійський чемпіон розкритикував МОК за позицію щодо санкцій проти Росії

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Триразовий олімпійський чемпіон розкритикував МОК за позицію щодо санкцій проти Росії
Фелікс Лох: Це все ще війна, українських спортсменів досі вбивають, спортивні споруди досі руйнуються
фото: AP

Фелікс Лох: Гроші відіграють величезну роль для МОК

Триразовий олімпійський чемпіон із санного спорту Фелікс Лох різко розкритикував рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) зняти рекомендації щодо обмеження участі росіян у міжнародних змаганнях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BR24Sport.

На початку липня 2026 року МОК скасував свої рекомендації щодо обмеження участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях. Відтепер кожна міжнародна федерація самостійно вирішує, чи допускати росіян до турнірів і чи дозволяти їм виступати під національною символікою. Водночас рішення щодо участі росіян на Олімпійських іграх МОК ухвалить пізніше.

За словами санкаря Фелікса Лоха, він не бачить підстав для зняття санкцій з росіян, оскільки війна проти України триває.

«Я вважаю це обурливим. Я абсолютно не розумію цього. На мою думку, у ситуації нічого не змінилося. Це все ще війна. Українських спортсменів досі вбивають, спортивні споруди досі руйнуються. Ми знаємо з інших рішень: коли найвища установа з олімпійських видів спорту визначає напрямок, міжнародні федерації зазвичай наслідують його приклад.

В одному чи двох літніх видах спорту кваліфікація на літні Ігри 2028 року вже починається. Я вважаю, що це може бути однією з причин, чому МОК вирішив, що має щось зробити. Вони хочуть знову бачити там російських спортсменів.

Гроші відіграють величезну роль для МОК. Росія та Білорусь – великий ринок, на який вони хочуть вийти. Те, що щось подібне має перевагу над людськими життями, здається мені сумнівним і неймовірним. Це дуже й дуже непокоїть», – наголосив Лох.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році російські спортсмени були відсторонені від більшості міжнародних стартів, а на останніх Олімпійських іграх допускалися лише в нейтральному статусі та за умови відсутності зв'язків із російськими державними структурами.

Згідно з новими рекомендаціями МОК, низка спортивних федерацій вже повністю зняли обмеження з російських атлетів. Зокрема після зміни позиції МОК Росію відновили у правах у волейболі, гандболі, сучасному п'ятиборстві, шахах та настільному тенісі.

Нагадаємо, міністр молоді і спорту України Матвій Бідний розкритикував Міжнародний олімпійський комітет, який рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

Бідний вважає, що МОК «фактично функціонує як клапан для зняття тиску з Росії». «Підривати колективний тиск, який міжнародна спільнота чинить проти агресора… Це не дуже почесна роль для цієї організації», – сказав міністр молоді і спорту України.

Теги: санкції МОК Санний спорт

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