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Президент УЄФА не приїхав на фінал мундіалю через конфлікт з Інфантіно – джерело

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Президент УЄФА не приїхав на фінал мундіалю через конфлікт з Інфантіно – джерело
Джанні Інфантіно і Александер Чеферін на Конгресі УЄФА 2025 року
фото: The Times

Александер Чеферін незадоволений кількома кроками керівника ФІФА

Президент УЄФА і віце-президент ФІФА Александер Чеферін відмовився прибути на фінал Чемпіонат світу 2026, хоча і був запрошений на матч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на британське видання The Times.

Повідомляється, що між УЄФА і ФІФА триває конфлікт після того, як світова організація скандально скасувала дискваліфікацію гравцю збірної США Фоларіну Балогуну. Це сталося після дзвінка президента США Дональда Трампа очільнику ФІФА Джанні Інфантіно. В УЄФА все ще вважають це втручанням політики у спорт.

Також між сторонами є ще одна точка напруги: ФІФА виступає за розширення Чемпіонату світу до 64 команд, тоді як УЄФА виступає проти.

Нагадаємо, Європейський футбольний союз (УЄФА) має намір не допустити повернення російських клубів і збірних до міжнародних турнірів, навіть якщо ФІФА ухвалить рішення про зняття відсторонення.

Серед керівників Європейського футбольного союзу переважає категорична позиція щодо збереження санкцій. Більшість провідних національних асоціацій, серед яких Англія, Франція та Німеччина, не підтримують ідею повернення російських команд до міжнародних змагань.

Відомо, що президент УЄФА Александер Чеферін не готовий йти всупереч позиції європейських федерацій, зважаючи на майбутні вибори керівництва організації.

Наразі російські клуби вже відсторонені від участі в єврокубках сезону-2026/27. Крім того, в УЄФА не планують допускати Росію до відбіркових турнірів Чемпіонату Європи-2028 та Чемпіонату світу-2030, що автоматично позбавить її шансів виступити у фінальних частинах цих змагань.

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Теги: Джанні Інфантіно Александр Чеферін навколофутбол ЧС-2026 ФІФА УЄФА

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