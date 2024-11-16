Розкішний електричний Jaguar GT вперше показали на фото

Чотирьохдверка стане першою з трьох супер розкішних електромобілів, які Jaguar випустить до 2030 року

Компанія Jaguar 2 грудня 2024 на заході Miami Art Week в США презентує новий розкішний електричний седан GT. Він дебютує як концепт, а серійна версія з’явиться наступного року. Про це пише motor1.

Поки що прототипи електромобіля проходять фінальні дорожні тести, де й були помічені шпигунами. Чотирьохдверка стане першою з трьох супер розкішних електромобілів, які Jaguar випустить до 2030 року. Судячи з опублікованих фото, новинка виглядає як щось середнє між Porsche Taycan та BMW i7. Седан отримав квадратну передню частину, плоский капот, компактні світлодіодні фари та заглушку на місці решітки радіатора.

Новий електромобіль Jaguar вперше показали на офіційних фото фото: Jaguar

Широкі крила підкреслюють спортивний характер седана. Доповнюють образ великі колеса та занижений дорожній просвіт. Корму моделі розглянути не вдалося через додаткові надбудови. До салону шпигуни також не зазирнули. Очікується, що новинка від Jaguar отримає великий екран на передній панелі та окремі екрани для задніх пасажирів, а також широкий список систем допомоги водієві.

Заснований GT на платформі JEA, розробленій компанією виключно для електромобілів. Він отримає силову установку на 600 к.с. та запас ходу близько 700 км. Його вартість буде близько 125 тисяч доларів. На ринку модель складе конкуренцію Cadillac Celestiq.

Нагадаємо, що британський автовиробник Jaguar Land Rover продав російське представництво місцевим менеджерам і вийшов з бізнесу.