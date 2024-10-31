Із наступного року магазини в Німеччині продаватимуть канабіс

Продажі заплановано на початок 2025 року, і проєкт супроводжуватимуть науковці з Ганноверської медичної школи та Франкфуртського університету прикладних наук

Експеримент має на меті вивчити поведінку споживачів, вплив легальних продажів на здоров’я, а також оцінити ситуацію на чорному ринку

У Німеччині планують розпочати контрольований продаж канабісу: Ганновер і Франкфурт-на-Майні стали першими містами, де запустять експериментальний проєкт у цьому напрямі. Про це повідомляє німецьке видання Tagesschau.

Часткову легалізацію вживання та вирощування канабісу в Німеччині вже впроваджено, тож новий експеримент дозволить перевірити продаж продукції у спеціальних торгових точках. У Ганновері планують відкрити до трьох таких точок, а участь у проєкті зможуть взяти до 4 тис. дорослих мешканців міста, які погодяться регулярно проходити медичні огляди та брати участь у дослідженнях.

Продажі заплановано на початок 2025 року. Усі учасники отримають анонімні посвідчення, які дозволять їм купувати канабіс у рамках дозволених обсягів. У разі передачі товару іншим особам їх виключать з експерименту.

Франкфурт-на-Майні також запровадить подібну модель, але з додатковими умовами: учасники мають бути дорослими, мешкати у Франкфурті, бути фізично здоровими та готовими регулярно проходити обстеження. Вагітним, жінкам, що годують, та особам з психічними захворюваннями участь у проєкті заборонена.

Проєкт має на меті вивчити поведінку споживачів, вплив легальних продажів на здоров’я, захист молоді, а також оцінити ситуацію на чорному ринку. Мер Ганновера Беліт Онай вважає, що цей експеримент допоможе зрозуміти реальні соціальні потреби і проблеми: «Кількість споживачів у Німеччині постійно зростає, і заборони часто не дають належного ефекту», — заявив Онай, зазначивши, що легальний доступ до якісної продукції може мінімізувати ризики, пов’язані з небезпечними домішками на чорному ринку.

Проєкт підтримує компанія Sanity Group, яка спеціалізується на медичному канабісі та вже проводить аналогічні експерименти у Швейцарії. У Вісбадені, де раніше вже реалізували подібну ініціативу, продаж канабісу здійснюється тільки в аптеках.

Нагадаємо, з 1 квітня Німеччина легалізувала марихуану. Купівля та зберігання до 30 грамів марихуани для особистого рекреаційного споживання не будуть каратися. Її вирощування буде дозволено в обмеженому обсязі. На одну дорослу людину планують дозволити вирощування трьох рослин. Також передбачається продаж канабісу в ліцензованих спеціалізованих магазинах і, можливо, в аптеках, однак реклама відповідних продуктів буде заборонена.

До слова, у Європі викрито масштабну шахрайську схему, пов’язану з інвестиціями в медичний канабіс. Правоохоронці затримали дев'ятьох підозрюваних.

Зазначається, що лише у Німеччині, Франції та Іспанії понад 4500 жертв подали офіційні скарги на шахраїв, які створили платформу краудфандингу, щоб зібрати щонайменше 50 євро з кожного інвестора на вирощування лікарського канабісу.