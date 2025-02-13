Колишній постпред України в ООН Кислиця отримав нову посаду

Сергій Кислиця під час роботи при ООН запамʼятався активною діяльністю та влучними й різкими фразами щодо представників РФ

Дипломат пропрацював на колишній посаді чотири роки

Колишнього постійного представника України в ООН Сергія Кислицю призначено першим заступником міністра закордонних справ. Відповідне розпорядження опубліковане на урядовому порталі.

«Призначити Кислицю Сергія Олеговича першим заступником міністра закордонних справ України», – йдеться в розпорядженні, яке видав прем'єр-міністр Денис Шмигаль 12 лютого.

Нагадаємо, у грудні 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Кислицю з посади постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй.

Сергій Кислиця є дипломатом та політичним діячем, обіймав посаду постійного представника України при ООН з 2020 року. До цього з березня 2014 до 5 лютого 2020 року Кислиця був заступником Міністра закордонних справ України. Також він займав важливі дипломатичні посади, а саме в США, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі та інших країнах.

Крім того, він був очільником Національної комісії України у справах ЮНЕСКО та мав значний вплив на міжнародні питання, серед яких права людини та рівність жінок й чоловіків.

Сергій Кислиця під час роботи при ООН запамʼятався активною діяльністю та влучними й різкими фразами щодо представників РФ.

Так, у 2022 році Кислиця потролив постпреда Росії Василя Небензю, який під час виступу Кислиці втік із засідання Радбезу.

Нєбєнзя виступив і сказав що у нього нема сил читати мої твіти та слухати мої виступи і звалив із РадБезу ООН. Ну що сказати? «Відступати так відступати! Залишили Херсон, залишите і РадБез, Нєбєнзя!» P.S. І нема чого жалітися на народну твіт-творчість українців яка надихає і мене pic.twitter.com/GuOW7LAAJG — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) December 6, 2022

Або ж минулого року Кислиця натякнув, що Керченський міст у тимчасово окупованому Криму буде зруйновано. Він опублікував іронічний колаж у соцмережі X.

2024 list of 6 Main Types of Bridges

•Arch Bridges.

•Cantilever Bridges.

•Cable-Stayed Bridges.

•Suspension Bridges.

•Tied-Arch Bridges.

•Kerch Bridges. pic.twitter.com/WVNP79VAjw — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) May 1, 2024

Наприкінці 2023 року Сергій Кислиця докладно розповів про наслідки масованої атаки Росії на Україну та охарактеризував російського представника Василя Небензю як особу «з ампутованою совістю і відрізаною гідністю». Про це він говорив під час термінового засідання Ради безпеки ООН.

Кислиця повідомив, що Російська Федерація здійснила одну з найбільш інтенсивних та масованих атак з використанням ракет і безпілотників, націлених на житлові райони, об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти по всій території України.

У жовтні 2023 року Сергій Кислиця заявив, що зустрічі генерального секретаря ООН з особою, яка має ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт, допускаються лише у виняткових випадках, і про них секретаріат ООН має інформувати міжнародний суд. Також Кислиця постійно нагадував, як Росія захопила місце СРСР у Раді Безпеки організації.

До слова, раніше посол України в Бразилії Андрій Мельник в інтервʼю «Главкому» прокоментував чутки про те, що нібито його кандидатуру керівництво держави розглядає на посаду посла України при ООН.

«Зі мною про це (призначення) на жодному рівні ніхто не говорив», – зазначив дипломат. Проте він додав, що робота на посаді посла в ООН йому була б цікавою, якби така пропозиція надійшла.