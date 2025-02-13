Головна Країна Політика
search button user button menu button

Колишній постпред України в ООН Кислиця отримав нову посаду

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Колишній постпред України в ООН Кислиця отримав нову посаду
Сергій Кислиця під час роботи при ООН запамʼятався активною діяльністю та влучними й різкими фразами щодо представників РФ
фото: Сергій Кислиця/Facebook

Дипломат пропрацював на колишній посаді чотири роки 

Колишнього постійного представника України в ООН Сергія Кислицю призначено першим заступником міністра закордонних справ. Відповідне розпорядження опубліковане на урядовому порталі.

«Призначити Кислицю Сергія Олеговича першим заступником міністра закордонних справ України», – йдеться в розпорядженні, яке видав прем'єр-міністр Денис Шмигаль 12 лютого.

Нагадаємо, у грудні 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Кислицю з посади постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй.

Сергій Кислиця є дипломатом та політичним діячем, обіймав посаду постійного представника України при ООН з 2020 року. До цього з березня 2014 до 5 лютого 2020 року Кислиця був заступником Міністра закордонних справ України. Також він займав важливі дипломатичні посади, а саме в США, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі та інших країнах.

Крім того, він був очільником Національної комісії України у справах ЮНЕСКО та мав значний вплив на міжнародні питання, серед яких права людини та рівність жінок й чоловіків. 

Сергій Кислиця під час роботи при ООН запамʼятався активною діяльністю та влучними й різкими фразами щодо представників РФ.

Так, у 2022 році Кислиця потролив постпреда Росії Василя Небензю, який під час виступу Кислиці втік із засідання Радбезу.

Або ж минулого року Кислиця натякнув, що Керченський міст у тимчасово окупованому Криму буде зруйновано. Він опублікував іронічний колаж у соцмережі X.

Наприкінці 2023 року Сергій Кислиця докладно розповів про наслідки масованої атаки Росії на Україну та охарактеризував російського представника Василя Небензю як особу «з ампутованою совістю і відрізаною гідністю». Про це він говорив під час термінового засідання Ради безпеки ООН.

Кислиця повідомив, що Російська Федерація здійснила одну з найбільш інтенсивних та масованих атак з використанням ракет і безпілотників, націлених на житлові райони, об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти по всій території України.

У жовтні 2023 року Сергій Кислиця заявив, що зустрічі генерального секретаря ООН з особою, яка має ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт, допускаються лише у виняткових випадках, і про них секретаріат ООН має інформувати міжнародний суд. Також Кислиця постійно нагадував, як Росія захопила місце СРСР у Раді Безпеки організації.

До слова, раніше посол України в Бразилії Андрій Мельник в інтервʼю «Главкому» прокоментував чутки про те, що нібито його кандидатуру керівництво держави розглядає на посаду посла України при ООН

«Зі мною про це (призначення) на жодному рівні ніхто не говорив», – зазначив дипломат. Проте він додав, що робота на посаді посла в  ООН йому була б цікавою, якби така пропозиція надійшла.

Читайте також:

Теги: МЗС кадрові зміни Сергій Кислиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Російський дім» в самому центрі Баку формально закривають не через «шпіонаж», а через відсутність реєстрації
Демарш проти Путіна. Політолог спрогнозував долю «Руського дому» в Азербайджані
11 лютого, 12:52
Радослав Сікорський заявив, що його бентежить «природа путінського контролю над Росією»
Участь Путіна в переговорах щодо закінчення війни: польський міністр зробив заяву
7 лютого, 08:02
Ілля Євлаш очолював пресслужбу Повітряних сил України
28-річний речник Повітряних сил України пішов з посади
6 лютого, 23:21
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Курська операція дала світові два уроки – Сибіга
6 лютого, 22:42
Угорщина в останній момент погодилася схвалити продовження санкцій
Євросоюз ухвалив продовження санкцій проти Росії
27 сiчня, 13:50
Умєров відмовився прийняти рішення Наглядової ради Агентства оборонних закупівель щодо продовження контракту з директоркою Мариною Безруковою ще на рік
Центр протидії корупції подав до НАБУ заяву на Умєрова
25 сiчня, 15:00
За словами міністра оборони, за останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами відбувалися «політичні ігри»
«Закупівлі зброї перетворилися на Amazon». Умєров оголосив кадрові зміни
24 сiчня, 18:35
Постанову про звільнення глави Міненерго підтримали позафракційні депутати, а також зі «Слуги народу», «Голосу» та «Єврейської солідарності»
У Раді зареєстровано постанову про звільнення очільника Міненерго
13 сiчня, 18:24
Головком та командувач Сухопутних військ представили Зеленському кандидатури на посаду очільника академії
Зеленський розповів, як обиратимуть нового начальника Академії сухопутних військ
13 сiчня, 15:58

Політика

Скандал у Раді: Геращенко звинувачено в образливих словах на адресу Василевської-Смаглюк
Скандал у Раді: Геращенко звинувачено в образливих словах на адресу Василевської-Смаглюк
Колишній постпред України в ООН Кислиця отримав нову посаду
Колишній постпред України в ООН Кислиця отримав нову посаду
Під санкції разом з Порошенком? Коломойський заявив про завдану йому «особисту образу»
Під санкції разом з Порошенком? Коломойський заявив про завдану йому «особисту образу»
Коломойському – 63. Усі санкції від президента на день народження олігарха
Коломойському – 63. Усі санкції від президента на день народження олігарха
Пожиттєві санкції на Порошенка. Список усіх накладених обмежень
Пожиттєві санкції на Порошенка. Список усіх накладених обмежень
У Раді нардепи «ЄС» заблокували трибуну на фоні санкцій проти Порошенка (фото)
У Раді нардепи «ЄС» заблокували трибуну на фоні санкцій проти Порошенка (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 лютого: ситуація на фронті
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 лютого 2025
29K
Світ Путіна та Трампа, закритий шлях до НАТО та вбивство іноземця: головне за ніч
9598
«Доплата буде збільшена». Міносвіти повідомило гарні новини для вчителів
9421
Втрати ворога станом на 13 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
5765
День святого Валентина: історія, традиції та прикмети

Новини

Світ Путіна та Трампа, закритий шлях до НАТО та вбивство іноземця: головне за ніч
Сьогодні, 06:14
13 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 21:28
Спецоперація СБУ, розмова Трампа із Зеленським та Путіним. Головне за 12 лютого
Вчора, 21:05
У Києві внаслідок російської атаки є влучання уламків та пожежі (оновлено)
Вчора, 05:16
У Києві пролунала серія вибухів
Вчора, 04:48

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua