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Зрив продажу Ocean Plaza: Наталуха оголосив план порятунку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зрив продажу Ocean Plaza: Наталуха оголосив план порятунку
У березні 2023 року ВАКС конфіскував ТРЦ Ocean Plaza у російських олігархів Аркадія й Ігоря Ротенбергів
фото: oceanplaza.com.ua

Наталуха пояснив, що Фонд державного майна не визначає вартість ТРЦ Ocean Plaza самостійно і, відповідно, не може її занизити

Голова ФДМУ Наталуха заявив про ризик зриву приватизації Ocean Plaza через дії правоохоронців. Щоб довести прозорість ціноутворення та зняти звинувачення у маніпуляціях, він ініціює створення громадської ради за участю ЗМІ, активістів та силовиків. Фонд готовий відкрити фінзвітність найбільших об'єктів, зокрема Ocean Plaza, повідомив він в коментарі «Главкому». 

Таку заяву Наталуха зробив після того, як 18 червня Офіс генпрокурора провів обшуки за місцями проживання окремих посадовців ФДМУ в межах кримінального провадження про можливі зловживання під час підготовки до продажу ТРЦ. 

Наталуха на своїй сторінці в мережі Facebook наголосив, що звинувачення правоохоронців у маніпуляціях з ціною є абсолютно безпідставними, оскільки фінальних рішень щодо аукціону ще немає.

«На сьогоднішній день невідома не те, що якась конкретна вартість лота із ТРЦ – ані дата, і головне – ані спосіб його продажу й досі невідомі. Це все ще не встановлено і не погоджено просто», – написав Наталуха у дописі.

Зрив продажу Ocean Plaza: Наталуха оголосив план порятунку фото 1

Наталуха пояснив, що Фонд державного майна не визначає вартість ТРЦ Ocean Plaza самостійно і, відповідно, не може її занизити. За його словами, оцінку об’єкта проводять незалежні сертифіковані оцінювачі, після чого ФДМУ лише формує пропозицію щодо стартової ціни продажу та подає її на затвердження Кабінету міністрів. Він також наголосив, що продаж Ocean Plaza відбуватиметься через онлайн-аукціон у системі Prozorro, що унеможливлює передачу об’єкта заздалегідь визначеному покупцю.

«Тож що ми маємо в сухому залишку? 1. Фонд не проводить оцінку ТРЦ. 2. ⁠Не визначає його вартість. 3. ⁠Не може продати його наперед визначеній особі. А ще в сухому залишку ми маємо дискредитацію і зрив всього процесу приватизації в країні. І мова тут не лише про конкретну Оушен Плазу», – наголосив голова Фонду держмайна.

Наталуха вважає, що дії правоохоронців можуть відлякати потенційних інвесторів. На його думку, якщо претензії до оцінки лунають ще до затвердження стартової ціни Кабміном, це може свідчити про спробу зірвати приватизацію об’єкта.

«А чого б більшого бажали колишні власники Оушен Плази – росіяни брати Ротенберги, – ніж того, щоб торгівельно-розважальний центр посеред Києва і надалі лишався у власності держави? Бо у держави завжди набагато легше щось забрати, ніж у нового приватного власника. Який буде захищати свої інвестиції. Вважаю, що ця історія така небезпечна не стільки через якийсь конкретний ТРЦ, скільки через те, що вона – про зрив процесу приватизації в країні в цілому», – підсумував очільник Фонду держмайна.

У коментарі «Главкому» Наталуха заявив, що думає над створенням громадської ради, яка б відстежувала діяльність Фонду: «Сьогодні я доручив своїм співробітникам подумати, яким чином зробити щось типу громадської чи публічної ради, куди включити представників ЗМІ, правоохоронних органів, громадських організацій. І показати по всіх активах документи, які нам дозволяє закон, щоб нікому не спадало на думку, що ми щось не договорюємо чи маніпулюємо з ціною». 

«Якщо ми можемо, наприклад, показати фінплан Ocean Plaza, і на це немає обмежень за законом, то треба це зробити. Якщо громадськість хоче подивитися фінзвітність Одеського припортового, будь ласка – приходьте у Фонд, вивчайте та аналізуйте. І так по всіх активах, які викликають у когось питання», – наголосив голова Фонду держмайна.

Нагадаємо, Головне слідче управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу генпрокурора розслідує кримінальне провадження про зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. За даними слідства, йдеться про можливі зловживання під час підготовки до продажу ТРЦ Ocean Plaza, активу, стягнутого в дохід держави.

Як повідомлялося, цього року уряд розраховує залучити до бюджету близько 13 млрд грн від приватизації, а одним із ключових лотів стане столичний ТРЦ Ocean Plaza. Цей актив, який раніше належав російському олігарху, було передано у власність держави відповідно до закону «Про санкції».

Зауважимо, у березні 2023 року ВАКС конфіскував ТРЦ Ocean Plaza у російських олігархів Аркадія й Ігоря Ротенбергів. У дохід держави тоді перейшли 100% частки статутного капіталу ТОВ «Авангард-Віларті», зареєстровані на кіпрські Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited і Ethoder Investments Limited; а також 66,65% частки статутного капіталу ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь».

Як повідомлялося, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ВАКС залишила без змін рішення першої інстанції про націоналізацію багатомільйонних боргів торгово-розважального центру Ocean Plaza перед російськими олігархами Аркадієм Ротенбергом, його сином Ігорем та ще двома особами шляхом застосування санкцій щодо кредиту.

Україна оголосила в розшук підсанкційних російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. Вони наближені до диктатора Володимира Путіна.

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Теги: Офіс Генерального прокурора Фонд державного майна Дмитро Наталуха

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