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Безкоштовне пиво й таксі: в Індії підприємці намагаються заохотити людей прийти на вибори

Катерина Іванова
glavcom.ua
Безкоштовне пиво й таксі: в Індії підприємці намагаються заохотити людей прийти на вибори
У деяких кафе люди можуть показати палець, забруднений незмивним чорнилом, як доказ того, що вони проголосували, й отримати безкоштовні каву, млинці, сік чи знижку
фото: Altaf Qadri

У п'ятницю в Бенгалуру проходить голосування у другому турі семифазних виборів в Індії

У індійському місті Бенгалуру компанії пропонують виборцям чимало стимулів – від безкоштовної їжі до поїздок на таксі, аби тільки ті приходили голосувати на виборах. Про це пише BBC.

Бенгалуру регулярно потрапляє в новини через низьку явку виборців, тому готелі, служби таксі, ресторани оголосили ініціативи, які заохотять людей голосувати.

До прикладу, у деяких кафе і ресторанах люди можуть показати палець, забруднений незмивним чорнилом, як доказ того, що вони проголосували, й отримати безкоштовні каву, млинці, сік чи знижку.

Популярний парк розваг Wonderla пропонує виборцям квитки за зниженими цінами, міський паб Deck of Brews роздає безкоштовне пиво першим 50 клієнтам, які проголосували й прийшли до пабу, застосунок Blu-Smart пропонує 50% знижку пасажирам, які подорожують у межах 30 кілометрів від виборчих дільниць, таксі Rapido надає безкоштовні поїздки людям з інвалідністю та літнім виборцям.

«Це наш спосіб відзначити демократію та важливість голосування. Ми сподіваємося, що ця ініціатива викличе ентузіазм у громадян Бенгалуру скористатися своїм правом голосу та змінити ситуацію», – сказав газеті The Indian Express Гопі Чанд Черукурі, співзасновник Mr. Philly's. Першим 100 проголосуючим у закусочній заклад дарує 30% знижку на бургери та молочні коктейлі.

На останніх загальних виборах у 2019 році південний виборчий округ міста Бенгалуру показав найнижчий відсоток голосів у штаті Карнатака – 53,7%.

У п'ятницю в місті проходить голосування у другому турі семифазних виборів в Індії.

До слова, Індія приєдналася до Росії, США, Великої Британії та Франції, провівши перше успішне випробування своєї ракети, здатної нести кілька боєголовок на відстань до 5 тис. км. Федерація американських вчених, вашингтонський аналітичний центр, назвав космічний проєкт Індії «тривожним знаком», оскільки прем’єр-міністр Нарендра Моді, який бажає залишитися на третій термін на посаді, високо оцінив запуск Agni-V.

Стало відомо, що обмеження цін G7 на поставки російської нафти скорочує доходи РФ, а ефективності механізму сприяють нещодавні дії індійських нафтопереробників. 

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Теги: вибори Індія застосунок таксі

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