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Трамп обрав кандидата на пост американського посла при НАТО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп обрав кандидата на пост американського посла при НАТО
Новообраний президент США схарактеризував Вітакера «сильним воїном і вірним патріотом, який просуватиме та захищатиме інтереси США»
фото з відкритих джерел

Посада представника у НАТО потребує затвердження в Сенаті

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пропонує юриста Метью Вітакера на посаду посла США при Альянсі. Про це йдеться у заяві Трампа, оприлюдненій його перехідною командною.

За словами Трампа, Вітакер є «сильним воїном і вірним патріотом, який просуватиме та захищатиме інтереси США».

«Я повністю впевнений у здатності Метта представляти Сполучені Штати з силою, чесністю і непохитною відданістю. Я з нетерпінням чекаю тісної співпраці з ним, оскільки ми продовжуємо просувати МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ, свободу і процвітання в усьому світі», – сказав Трамп

Меттью Вітакер виконував обов’язки генерального прокурора близько трьох місяців під час першого президентства Трампа. Тоді він критикував розслідування спецпрокурора про ймовірну змову Трампа з Росією з метою впливу на вибори 2016 року. Вітакер звинувачував спеціального радника Джека Сміта у використанні «нових юридичних теорій» для звинувачення Трампа у злочинах з метою втручання у вибори 2024 року.

Посада представника у НАТО потребує затвердження в Сенаті.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп встановив унікальний для американської історії рекорд, призначивши на посади 12 міністрів за 12 днів, пише Axios. За інформацією журналістів, своїми діями республіканець ламає норми щодо перевірки кандидатів. Новий результат щодо формування уряду вп'ятеро перевищує показник чинного голови Білого дому Джо Байдена. Крім того, Трамп провів набір міністрів у чотири рази швидше, ніж у період його першого президентського терміну, зазначили автори матеріалу.

Як повідомлялося, новообраний президент Дональд Трамп оголосив співзасновницю реслінгового промоушену WWE Лінду Мак-Мен кандидаткою на посаду наступного міністра освіти США.

До слова, зять Дональда Трампа, який переміг на виборах президента США, Джаред Кушнер відіграватиме ключову роль у політиці Вашингтона на Близькому Сході.

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Теги: посол НАТО вибори у США Сенат США Дональд Трамп

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