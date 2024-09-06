Гіркін йде на війну проти України? Дружина терориста прокоментувала чутки про його звільнення

Адвокати та сім'я терориста Гіркіна не мають інформації про його звільнення

Дружина терориста та колишнього так званого міністра оборони терористичного угруповання «ДНР» Ігоря Гіркіна-Стрєлкова Мирослава Регінська спростувала інформацію про його звільнення з колонії і назвала цю інформацію фейком.

Вона зазначила, що його адвокати та сім'я не мають такої інформації.

«Як російський офіцер і патріот Ігор неодноразово заявляв про бажання служити Вітчизні. Але, підкреслюю, жодної інформації про можливість його відправки на фронт наразі немає, а його «екстремістська» стаття не передбачає такої можливості», – написала дружина терориста, зазначивши, що оперативно повідомить про можливі зміни у справі Гіркіна, щойно про них стане відомо.

Раніше пропагандистський Telegram-канал Shot повідомляв, що засудженого у Росії Гіркіна випустять з колонії та відправлять на війну проти України.

За даними каналу, адвокатам Гіркіна вдалося домогтися заміни позбавлення волі на участь у війні проти України.

Зазначається, що фактично «питання вже вирішено, залишилася лише низка формальностей».

25 січня 2023 року Московський міський суд засудив російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) до чотирьох років колонії загального режиму.

Його визнали винним за чпстиною другою статті. 280 Кримінального кодексу РФ (публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності).

До цього Гіркін публічно критикував диктатора Володимира Путіна. 31 серпня він оголошував про свої наміри стати президентом РФ і назвав свої «плюси» порівняно з Путіним.

Його затримали 21 липня в Росії за підозрою в екстремістській діяльності. На початку серпня російські спецслужби засекретили його справу.

Ігор Гіркін перебуває в міжнародному розшуку у справі про знищення малайзійського Boeing рейсу MH17 у небі над Донбасом. 17 листопада 2022 року Окружний суд Гааги засудив Ігоря Гіркіна до довічного ув’язнення: його і ще двох терористів визнали винними у 298 убивствах — кожного пасажира і члена екіпажу МН17.

28 серпня 2024 року Гіркіна визнали «схильним до втечі». Однак за кілька днів з нього зняли цей статус після втручання його адвокатів.