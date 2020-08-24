Нобелівську лауреатку Алексієвич викликали на допит у Білорусі



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Світлана Алексієвич вважає, що Олександр Лукашенко має піти з посади на тлі протестів

Алексієвич закликала Лукашенка піти у відставку

Нобелівську лауреатку з літератури білоруську письменницю Світлану Алексієвич, яка закликала Лукашенка піти у відставку, викликали в Слідчий комітет Білорусі.

Про це інформує Belsat у своєму Telegram-каналі.

Її хочуть допитати у вівторок, 25 серпня, як свідка у кримінальній справі, порушеній за фактом створення Координаційної ради опозиції і спробою захоплення державної влади.

Алексієвич є членом президії ради.

Раніше сьогодні у Мінську біля тракторного заводу ОМОН затримав членів президії Координаційної ради опозиції - довірену особу екскандидата у президенти Білорусі Світлани Тихановської Ольгу Ковалькову і представника страйкому МТЗ Сергія Дилевського. Їх звинуватили в організації несанкціонованого масового заходу.

Окрім них та Алексієвич, до президії Координаційної ради також входять соратниця Світлани Тихановської, голова виборчого штабу ексбанкіра Віктора Бабарика Марія Колеснікова, юрист Максим Знак, міжнародна медіаторка Лілія Власова та Павло Латушко - ексдиректор Купаловського театру, звільнений з посади за симпатії до білоруської опозиції.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

Також у Києві активісти також утворили у Києві живий ланцюг солідарності з білоруським народом.

Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.