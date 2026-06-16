Туреччина заявила про готовність організувати переговори між Україною та Росією

Лавров та Фідан обговорили українське врегулювання та двосторонні відносини

Анкара підтверджує свою готовність стати майданчиком для проведення мирних перемовин між представниками України та Російської Федерації. Про це, як повідомляють російські медіа, заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час зустрічі з російським міністром Сергієм Лавровим, інформує «Главком».

За словами турецького дипломата, країна збирається задіяти всі свої дипломатичні ресурси для якнайшвидшого припинення бойових дій.

Анкара пропонує організувати прямі контакти між сторонами на своїй території, як це вже відбувалося на початку повномасштабного вторгнення.

Також міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан наголосив, що затягування війни несе серйозні безпекові та економічні ризики для всього Чорноморського регіону.

«Ця дестабілізація, ця ескалація може призвести до подальшого розростання війни, тому необхідно робити все можливе, щоб її завершити», – наголосив глава МЗС Туреччини.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін не отримував запрошення на саміт G7. Також він повідомив, що наразі між Москвою та Києвом немає офіційних каналів комунікації. Крім того, Пєсков зазначив, що Путін не отримував запрошення на саміт «Групи семи».

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що запропонував провести особисту зустріч із Путіним під час саміту G7 за участю президента США Дональда Трампа та президента Франції Емманюеля Макрона.

За словами українського президента, США погодилися запросити російського агресора на зустріч. Зеленський назвав формат за участю США та європейських союзників «гарною нагодою» для предметної розмови про завершення війни.

Однак раніше сам Путін публічно заявляв, що не бачить підстав для особистої зустрічі із Зеленським.