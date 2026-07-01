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Трамп прокоментував своє збагачення під час президентства

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Трамп прокоментував своє збагачення під час президентства
Трамп відхрестився від управління власними статками
фото: Reuters

Президент США запевнив, що не керує власними фінансами, хоча напередодні повідомив про понад $1,4 млрд доходів від сімейних криптопроєктів

Президент США Дональд Трамп прокоментував свої статки після оприлюднення інформації про мільярдні доходи, заявивши, що не бере участі в управлінні власними фінансами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Під час спілкування з журналістами 1 липня на об'єднаній базі Ендрюс перед вильотом до Північної Дакоти Трамп заявив, що не втручається в управління своїми грошима. «Я не втручаюся... У нас є фонди, які керують моїми грошима», – сказав президент США.

Водночас лише напередодні Трамп повідомив про понад $1,4 млрд доходів, отриманих завдяки криптовалютним проєктам його родини.

Згідно зі щорічною декларацією президента США за 2025 рік, поданою до Управління з етики уряду США, майже $800 млн доходу принесла компанія World Liberty Financial, співзасновниками якої є сини Трампа.

Зокрема, президент США отримав понад $520 млн від продажу криптовалютних токенів та ще понад $250 млн – від продажу часток у бізнесі World Liberty.

Коментуючи зростання власних статків, Трамп пов'язав його із ситуацією на американському фондовому ринку. «Знаєте, чому я отримую прибуток? Тому що фондовий ринок зростає, всі одержують прибуток», – заявив він.

Напередодні Дональд Трамп оприлюднив щорічну фінансову декларацію за 2025 рік. Документ засвідчив, що значна частина його доходів була пов'язана з криптовалютним бізнесом World Liberty Financial, який розвивають члени його родини. За даними декларації, сукупні доходи президента США від цих проєктів перевищили $1,4 млрд.

До слова, найбільша у світі криптовалютна біржа Binance припинила надання частини послуг у низці країн Європейського Союзу після того, як не змогла отримати ліцензію відповідно до нових вимог ЄС. 

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Теги: Дональд Трамп США криптовалюта

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