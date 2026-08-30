Пором із сотнями людей перекинувся біля берегів Кіпрк: є загиблі та постраждалі

Капітан не впорався з хвилями, і судно перекинулося

Уже відомо про щонайменше сім загиблих, ще 23 людини вважаються зниклими

Біля берегів Північного Кіпру вранці 30 серпня перекинулося судно, на борту якого перебували 259 пасажирів та вісім членів екіпажу, ведеться рятувальна операція. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на kibrispostasi.

Уже відомо про щонайменше сім загиблих, ще 23 людини вважаються зниклими.

За даними місцевої влади, пором Filo Jet вирушив із порту Кіренія близько полудня за місцевим часом. За розкладом він повинен був відправитися до Туреччини завтра, але через погодні умови рейс було перенесено. За чотири морські милі від порту капітан не впорався з хвилями, і судно перекинулося.

Мер Кіренії Мурат Сенкул повідомив CNN Turk, що з судна вже евакуювали 159 осіб і назвав ситуацію «дуже серйозною». Постраждалі доставляються до лікарень.