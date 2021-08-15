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    Президент Афганістану Гані складе повноваження в найближчі години, - Al Arabiya

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    Президент Афганістану Ашраф Гані в найближчі години залишить свій пост - Президент Афганістану Гані складе повноваження в найближчі години, - Al Arabiya

    Президент Афганістану Ашраф Гані в найближчі години залишить свій пост

    Фото Reuters

    Главою нового перехідного уряду призначать колишнього главу МВС Афганістану

    Президент Афганістану Ашраф Гані в найближчі години залишить свій пост, повідомив телеканал «Аль-Арабія» з посиланням на власні джерела.

    У свою чергу агентство Khaama Press повідомило з посиланням на власні джерела, що главою нового перехідного уряду призначать Алі Ахмада Джалалі – колишнього главу МВС Афганістану.

    Також, за даними джерел, в президентському палаці в Кабулі вже йдуть переговори про передачу влади руху «Талібан». Посередництво в цьому процесі надає голова Вищої ради національного примирення Афганістану Абдулла Абдулла.

    Раніше міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал заявив, що столиця країни Кабул буде передана талібам мирно. У свою чергу таліби виступили з офіційною заявою, в якому також оголосили, що мають намір взяти столицю «мирним шляхом». Таліби стверджують, що «наказали всім своїм силам стояти біля воріт Кабула, а не намагатися проникнути в місто».

    Нагадаємо, що Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

    Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.

    Напередодні МЗС закликало українців негайно залишити Афганістан через наступ талібів.

    12 серпня «Талібан» заявив про захоплення Кандагару – другого найбільшого міста Афганістану.

    Того ж дня «Талібан» після Кандагару захопив третє за величиною місто Афганістану. Це столиця 11-ої провінції країни, що перейшла під контроль талібів за останні дні.

    До слова, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.

    За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

    Як повідомлялося, президент США Джо Байден пригрозив талібам, що будь-які дії з їх боку в Афганістані, які ставлять під загрозу персонал посольства Сполучених Штатів або дипломатичну місію, будуть зустрінуті швидким і рішучим опором з боку американських військовослужбовців.

    Бойовики Талібану без бою взяли афганське ключове східне місто Джелалабад. Джелалабад – останнє велике місто після Кабула.

    За останніми даними, таліби почали наступ на столицю Афганістану.

    Теги: МВС міністр Афганістан Талібан президент місто столиця
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    Президент Афганістану Гані складе повноваження в найближчі години, - Al Arabiya