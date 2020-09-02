Протести в Мінську: правозахисники повідомили про близько 80 затриманих



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1 вересня у Мінську пройшли масові протести із затриманнями Фото: Tut.by

Багатьох із затриманих відпустили, але частина все ж проведе ніч в ізоляторі до суду

Правозахисний центр «Весна» повідомив, що під час протестів у Мінську 1 вересня було затримано 79 осіб.

«У списку затриманих у Мінську за 1 вересня вже більше 70 осіб. Багатьох із них відпустили, але частина все ж проведе ніч в ізоляторі до суду. В тому числі й затримані журналісти», – повідомили в центрі «Весна».

Правозахисники зазначили, що список може доповнюватися.

Нагадаємо, Канада вимагає від Білорусі припинити насильство щодо протестувальників.

До слова, ООН нарахувала у Білорусі 450 випадків катувань мітингувальників.

Нагадаємо, білоруські силовики 1 вересня затримали кількох журналістів, які висвітлювали акцію протесту студентів у Мінську.

Як повідомлялося, у Мінську білоруські студенти прорвали кордон силовиків, які оточили центр міста.

До слова, напередодні білоруський президент Олександр Лукашенко визнав, що в Білорусі «дещо авторитарна» система.

Нагадаємо, 31 серпня Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

30 серпня на протестах у Мінську затримали щонайменше 173 людини.

На «Марш миру і незалежності» у Мінську прийшли понад 200 тисяч людей, більше, ніж на першу масову демонстрацію, яку назвали найбільшою в історії незалежної Білорусі.

30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки і автозаків, щоб перешкодити людям провести чергову акцію протесту. Пізніше в центрі Мінська сталися сутички.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.