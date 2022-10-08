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Російський пропагандист впав в істерику, коли його викрили у зраді України (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російський пропагандист впав в істерику, коли його викрили у зраді України (відео)
Ведучий же нагадав Баранцю, що він – українець
фото: скріншот із відео

Ведучий звинуватив гостя у зраді

Російський воєнний експерт Віктор Баранець і ведучий поскандалили та обматюкали один одного просто в прямому ефірі. Баранець вирішив викласти свою версію того, що трапилося на Кримському мосту. Він припустив, що у команді, яка оглядала машину, був зрадник.

Ведучий же нагадав Баранцю, що він – українець, випускник Львівського вишу. «Саме тому ви зрадник, Вікторе Миколайовичу», – заявив ведучий.

Після короткої словесної перепалки пропагандисти послали один одного на три літери і Баранець вимкнув зв'язок.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Згодом росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що підрив Кримського мосту може бути спецоперацією Служби безпеки України. Водночас у спецслужбі поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях. СБУ обіцяє все розповісти після остаточної перемоги України.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту росіяни оцінюють у пів мільярда рублів.

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Теги: вибух вибухівка відео пожежа путін росіяни українці ювілей

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