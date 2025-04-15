США можуть закрити 10 посольств і 17 консульств через скорочення витрат

Для Канади це означатиме, що консульства США в таких містах, як Монреаль і Галіфакс, будуть скорочені, і «забезпечуватимуть надання мінімальної підтримки»

Документ також пропонує об’єднати представництва США при міжнародних організаціях

Державний департамент може запропонувати безпрецедентний перегляд дипломатичного сліду уряду США за кордоном, включаючи ліквідацію цілих 10 посольств і 17 консульств у рамках скорочення витрат адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Punchbowl News.

Як зазначає видання з посиланням на документ, який міститиме пропозиції до бюджету США на наступний фінансовий 2026-й рік, йдеться про план, який включає закриття посольств в Еритреї, Люксембургу, Південному Судані та Мальті.

Сам документ ще має підписати глава Держдепу Марко Рубіо.

П'ять із запропонованих для закриття консульств знаходяться у Франції: у Ліоні, Ренні, Бордо, Страсбурзі та Марселі. Ще два розташовані в Німеччині: Дюссельдорф і Лейпцигу.

До списку також увійшли Единбург, столиця Шотландії, а також італійська Флоренція.

Так звана консолідація дипломатичних представництв також стосуватиметься ряду головних союзників США.

Для Канади це означатиме, що консульства США в таких містах, як Монреаль і Галіфакс, будуть скорочені, і «забезпечуватимуть надання мінімальної підтримки».

Документ також пропонує об’єднати представництва США при міжнародних організаціях у посольства та консульства США.

Зокрема, вказано Париж, де знаходяться штаб-квартири Організації економічного співробітництва та розвитку і ЮНЕСКО.

Президент США Дональд Трамп не призначив послів до жодної з цих організації.

Нагадаємо, Посадовці Білого дому розходяться в думках у питанні торговельної війни з Китаєм, не маючи єдиної позиції. Неназвані чиновники адміністрації Трампа розповіли виданню, що «глибокий розкол» у Білому домі пов'язаний із питанням того, як США мають поводитися з Китаєм.

Зазначається, що США почали торговельну війну з Китаєм ще до того, як численні фракції всередині адміністрації встигли узгодити свої позиції, а тим більше вирішити, які питання мають найбільше значення.