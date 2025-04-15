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США можуть закрити 10 посольств і 17 консульств через скорочення витрат

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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США можуть закрити 10 посольств і 17 консульств через скорочення витрат
Для Канади це означатиме, що консульства США в таких містах, як Монреаль і Галіфакс, будуть скорочені, і «забезпечуватимуть надання мінімальної підтримки»
фото ілюстративне

Документ також пропонує об’єднати представництва США при міжнародних організаціях

Державний департамент може запропонувати безпрецедентний перегляд дипломатичного сліду уряду США за кордоном, включаючи ліквідацію цілих 10 посольств і 17 консульств у рамках скорочення витрат адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Punchbowl News.

Як зазначає видання з посиланням на документ, який міститиме пропозиції до бюджету США на наступний фінансовий 2026-й рік, йдеться про план, який включає закриття посольств в Еритреї, Люксембургу, Південному Судані та Мальті.

Сам документ ще має підписати глава Держдепу Марко Рубіо.

П'ять із запропонованих для закриття консульств знаходяться у Франції: у Ліоні, Ренні, Бордо, Страсбурзі та Марселі. Ще два розташовані в Німеччині: Дюссельдорф і Лейпцигу.

До списку також увійшли Единбург, столиця Шотландії, а також італійська Флоренція.

Так звана консолідація дипломатичних представництв також стосуватиметься ряду головних союзників США.

Для Канади це означатиме, що консульства США в таких містах, як Монреаль і Галіфакс, будуть скорочені, і «забезпечуватимуть надання мінімальної підтримки».

Документ також пропонує об’єднати представництва США при міжнародних організаціях у посольства та консульства США.

Зокрема, вказано Париж, де знаходяться штаб-квартири Організації економічного співробітництва та розвитку і ЮНЕСКО.

Президент США Дональд Трамп не призначив послів до жодної з цих організації.

Нагадаємо, Посадовці Білого дому розходяться в думках у питанні торговельної війни з Китаєм, не маючи єдиної позиції. Неназвані чиновники адміністрації Трампа розповіли виданню, що «глибокий розкол» у Білому домі пов'язаний із питанням того, як США мають поводитися з Китаєм.

Зазначається, що США почали торговельну війну з Китаєм ще до того, як численні фракції всередині адміністрації встигли узгодити свої позиції, а тим більше вирішити, які питання мають найбільше значення.

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Теги: США посольство

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