Венс запевнив, що США мають вигідну позицію на переговорах з Іраном

Венс: Якщо ми укладемо остаточну угоду – чудово. Якщо ж ні, їхня ядерна програма все одно знищена

Джей Ді Венс зазначив, що іранська ядерна програма знищена, а сама країна суттєво послабилася

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати перебувають у виграшному становищі незалежно від фінальних результатів перемовин з Іраном. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Свою впевненість він обґрунтував тим, що іранська ядерна програма знищена, а сама країна суттєво послабилася. За словами Венса, успішність переговорів у Швейцарії підтверджується втратою Іраном можливості збагачувати уран, що він вважає ключовим досягненням. Водночас збільшення обсягів транспортування нафти через Ормузьку протоку віцепрезидент назвав ознакою реальних позитивних змін.

Попри це, Венс визнав, що режим припинення вогню, погоджений Дональдом Трампом та Масудом Пезешкіяном у межах 60-денного меморандуму, завжди супроводжуватиметься певним хаосом під час взаємодії з іранською стороною. Виступ віцепрезидента відбувся безпосередньо перед новим витком серйозної ескалації в Ормузькій протоці, де після суботнього нападу на нафтовий танкер і атаки на вантажне судно у четвер США та Іран завдали нових взаємних ударів.

Крім того, критики меморандуму зазначають, що адміністрація Трампа має невигідні позиції, оскільки Тегеран досі зберігає на своїй території запаси урану, збагаченого до 60%. Зі свого боку, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив, що вивезення або скорочення цих запасів розглядаються як можливі варіанти під час напрацювання всеосяжної угоди.

Раніше повідомлялося, що за вказівкою президента Дональда Трампа американські військові завдали ударів по кількох цілях в Ірані, що продовжило серію атак, які підірвали нестабільне припинення вогню у війні.

Як повідомило Центральне командування США, військові літаки атакували іранську інфраструктуру спостереження, об'єкти протиповітряної оборони, системи зв'язку, сховища безпілотників та мінні загороджувальні споруди. Іранське державне телебачення підтвердило інформацію про вибухи в районі на північ від Ормузької протоки.

Нагадаємо, хоч Іран це спростовує, але 23 червня головний іранський переговірник Мохаммад Багер Галібаф повідомляв про домовленість зі США про створення «гарячої лінії» для запобігання інцидентам в Ормузькій протоці. До слова, це вже не перший обмін ударами між сторонами під час чинного перемир'я: на початку червня США та Іран також атакували одне одного – тоді Іран обстріляв Кувейт і Бахрейн балістичними ракетами, а CENTCOM завдав ударів у відповідь по острову Кешм.