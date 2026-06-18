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Китай дав несподівану пораду НАТО після заяв про війну в Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Китай дав несподівану пораду НАТО після заяв про війну в Україні
Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь відправив НАТО вивчати власну історію
скриншот з відео

У Пекіні закликали Альянс «замислитися над собою» та пригадали його походження з епохи холодної війни

Китай різко відреагував на заяви НАТО щодо можливої підтримки Росії у війні проти України. У Пекіні відкинули звинувачення на свою адресу та порадили Альянсу переглянути власну роль у сучасному світі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзяня.

Під час брифінгу в Пекіні представник китайського зовнішньополітичного відомства заявив, що Китай нібито дотримується нейтральної позиції щодо війни між Росією та Україною.

За його словами, Пекін не постачав летальне озброєння жодній зі сторін конфлікту та контролює експорт товарів подвійного призначення.

«Китай не надавав жодної летальної зброї жодній зі сторін конфлікту та забезпечив суворий контроль над товарами подвійного використання», – заявив Лінь Цзянь.

Окремо китайська сторона відреагувала на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який раніше порушував питання співпраці між Москвою та Пекіном. У МЗС КНР заявили, що Альянс має змінити підходи до Китаю та відмовитися від політики конфронтації.

«Настав час, щоб НАТО скоригувало своє помилкове сприйняття Китаю, припинило провокувати конфронтацію, перекладати провину та задумалося про себе», – сказав речник китайського зовнішньополітичного відомства.

При цьому представник Пекіна назвав НАТО «продуктом холодної війни» та закликав керівництво Альянсу оцінити власний вплив на міжнародну безпеку.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що одним із головних питань липневого саміту Альянсу в Анкарі стане подальша військова підтримка України. За його словами, союзники мають намір зосередитися на забезпеченні ЗСУ необхідним фінансуванням, озброєнням та ракетами-перехоплювачами для систем Patriot, які залишаються критично важливими для захисту українського неба від російських атак.

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Теги: Китай НАТО Марк Рютте

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