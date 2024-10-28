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Євросоюз відхрестився від візиту Орбана до Грузії – Politico

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Євросоюз відхрестився від візиту Орбана до Грузії – Politico
За словами речника угорського уряду, «офіційний візит» Орбана був організований нібито на прохання Грузії
фото з відкритих джерел

Неназваний посадовець ЄС заявив, що Орбан «явно не виступає від імені Європейського Союзу перед зовнішнім світом»

Майбутній візит угорського прем’єра Віктора Орбана до Грузії слід розцінювати як його особисту ініціативу. Про це розповів неназваний європейський дипломат у коментарі Politico.

За словами співрозмовника видання, поїздку угорського прем’єра в Грузію слід розуміти тільки як «чергову сольну спробу Орбана, який подорожує в національній якості і, будучи головою Ради, явно не виступає від імені Європейського Союзу перед зовнішнім світом».

Як зазначив співрозмовник Politico, що якби в ході поїздки Орбан говорив би, що представляє ЄС, «це було б самозванством і нахабною брехнею».

Натомість речник угорського уряду Золтан Ковач написав в X, що «офіційний візит» був організований на прохання Грузії. Орбана супроводжуватимуть міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, міністр економіки Мартон Надь і міністр фінансів Міхалі Варга.

Нагадаємо, 28-29 жовтня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує здійснити офіційний візит до Грузії. В адміністрації уряду Грузії відбудеться офіційна церемонія зустрічі Орбана. Прем'єр-міністра Угорщини прийме грузинський прем'єр Іраклі Кобахідзе.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан до оголошення результатів привітав проросійську партію «Грузинська мрія» з перемогою в парламентських виборах.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив виконавчу владу Європейського союзу в спробі повалити його кабінет і нав'язати Угорщині «маріонетковий уряд», порівнявши свій протест з антирадянським повстанням 1956 року. 

До слова, Орбан раніше заявив, що «план перемоги» президента України Володимира Зеленського нібито передбачає розширення війни. 

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Теги: Віктор Орбан Грузія вибори прем’єр-міністр Угорщина

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