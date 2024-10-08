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Вибори у США: відрив Гарріс від Трампа скоротився – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Вибори у США: відрив Гарріс від Трампа скоротився – Reuters
Раніше Трамп заявляв, що у разі перемоги на виборах вдвічі знизить ціни на енергоресурси та зменшить податки
фото з відкритих джерел

Віцепрезидентка Демократичної партії Камала Гарріс випередила республіканця Дональда Трампа на три відсоткових пункти

Кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа в опитуваннях із незначними трьома відсотками – 46% проти 43%. Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos.

Так, в опитуванні за 20 по 23 вересня Трамп відставав від Гарріс на шість пунктів. Нові дані показали, що він має більше прихильності в економічних питаннях. А деяких виборців могли переманити на його заяви, що нелегальні іммігранти в країні схильні до злочинів. Зокрема, респонденти назвали економіку головною проблемою, з якою стикається США. Близько 44% сказали, що Трамп має кращий підхід до розв'язання проблеми «вартості життя» (у порівнянні з 38%, які обрали Гарріс).

Серед низки економічних питань, які має подолати наступний президент, близько 70% респондентів сказали, що вартість життя буде найважливішою. Лише невелика частка обирала ринок праці, податки або покращення особистого фінансового становища респондента. Трамп мав більшу підтримку, ніж Гарріс, у кожній із цих сфер, хоча виборці з перевагою від 42% до 35% вважали, що Гарріс є кращою кандидаткою для подолання розриву між заможними та пересічними американцями.

Близько 53% респондентів погодилися з твердженням, що «іммігранти, які перебувають у країні нелегально, становлять небезпеку для громадської безпеки» проти 41%, які не погодилися. У травневому опитуванні Reuters/Ipsos виборці розділилися щодо цього питання: 45% погодилися, а 46% – ні.

Reuters відзначає, що Трамп протягом усього року на передвиборчих мітингах звертав увагу на злочини, скоєні нелегальними мігрантами в країні. Хоча даних про імміграційний статус злочинців мало, дослідження загалом показали, що іммігранти не частіше, ніж американці, займаються злочинністю.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп поділився своїми планами на випадок переобрання. Він пообіцяв знизити ціни на енергоресурси вдвічі та зменшити податки.

Раніше Ілон Маск заявив, що Трамп повинен перемогти для збереження демократії в США

Як повідомлялося, кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що він повинен отримати «100% голосів євреїв».

До слова, багато керівників вищої ланки з Уолл-стріт, центру американського фондового ринку, утримуються від підтримки будь-кого з двох кандидатів на пост президента США, оскільки як Камала Гарріс, так і Дональд Трамп викликають у них великі сумніви

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Теги: вибори у США Дональд Трамп Камала Гарріс соцопитування

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