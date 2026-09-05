Німеччина вимагає від ЄС ввести жорсткі обмеження для росіян

Берлін наполягає на скороченні туристичних віз для громадян РФ на тлі безпекових загроз та підозр у російських диверсіях

Німеччина закликає країни Європейського Союзу суттєво посилити обмеження для громадян Росії, зокрема звести видачу туристичних віз до «абсолютного мінімуму». Про це повідомляє The Guardian, пише «Главком».

У Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що нинішня кількість туристичних віз для росіян є надто високою. У Берліні вважають, що вільне пересування громадян РФ територією ЄС створює додаткові безпекові ризики.

Приводом для посилення позиції Німеччини стали, зокрема, підозри у причетності Росії до диверсійних операцій у Європі. Німецькі правоохоронці розслідують справу громадянина Білорусі, який також має російський паспорт і якого підозрюють у підготовці атаки на аеропорт Лейпцига за допомогою безпілотників та вибухівки. За даними слідства, він потрапив до Шенгенської зони за туристичною візою, виданою Італією.

Німецький депутат від партії ХДС Родеріх Кізеветтер закликав ЄС скоротити видачу туристичних віз росіянам до мінімального рівня. Він заявив, що можливість вільного пересування територією ЄС може використовуватися для шпигунства та диверсій.

За даними The Guardian, у 2025 році Італія видала громадянам РФ понад 165 тис. віз – майже втричі більше, ніж у 2021 році. Значну кількість російських заяв також опрацьовують Франція та Іспанія.

Водночас кілька країн ЄС уже запровадили значно жорсткіші національні правила. Зокрема, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Фінляндія та Чехія практично припинили видачу туристичних віз громадянам Росії.

У Берліні наголошують, що масова видача туристичних віз росіянам суперечить європейській політиці ізоляції Кремля та створює враження нормалізації відносин із РФ.

Варто нагадати, що питання візових обмежень стало частиною ширшого обговорення реакції ЄС на російські гібридні дії в Європі. Міністри також обговорювали нові санкції проти Москви. За словами Каллас, у роботі перебувають санкційні заходи щодо близько 1600 російських осіб та компаній, пов'язаних із військово-промисловим комплексом РФ.

Приводом для нового обговорення став інцидент в аеропорту Лейпциг/Галле. Німецька влада заявила, що на початку серпня там була здійснена спроба атаки за допомогою дрона з вибухівкою, який виявили поблизу українського вантажного літака. Берлін поклав відповідальність за спробу атаки на Росію. Москва ці звинувачення заперечує. Каллас назвала подібні дії ознакою державного тероризму та наголосила, що ЄС має посилювати тиск на Росію.