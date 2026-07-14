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«Корецький матиме карт-бланш». Нардеп оцінив шанси глави «Нафтогазу» очолити уряду

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
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«Корецький матиме карт-бланш». Нардеп оцінив шанси глави «Нафтогазу» очолити уряду
Віктор Бондар (праворуч) розповів, що Сергія Корецький склав враження дуже вольової людини
колаж: glavcom.ua/фото: facebook.com/sergii.koretskyi, facebook.com/bondarndm

Президент запропонував очільнику «Нафтогазу» очолити уряд

Міністр транспорту та зв’язку в 2005-2006 рр., а зараз народний депутат з групи «За майбутнє» Віктор Бондар у розмові з «Главкомом» назвав основного кандидата у прем’єр-міністри Сергія Корецького вольовим керівником. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Я можу більше. Дайте шанс!» Чому президент робить ставку на Корецького: досьє».

«Вперше познайомився з ним, коли він очолив «Укрнафту» (осінь 2022 року – «Главком»). Він склав враження дуже вольової людини. Перш ніж ухвалити рішення, кілька разів проаналізує. Але, коли вже визначився остаточно, то процес швидко рухається. У цілому, Корецький – жорсткий керівник. Напевно, це добре в сьогоднішніх умовах», – зазначив нардеп.

На думку Бондаря, головне завдання, яке повинен швидко вирішити Корецький, ідучи на посаду прем’єр-міністра, – підбір професійної команди: «Він має самостійно підбирати людей, сам їх розставляти, не зважаючи на політичні вподобання чи політичну приналежність».

На уточнююче запитання «Главкома», чи матиме Корецький широку самостійність у нинішній політичній системі координат, нардеп відповідає ствердно: «Певний карт-бланш у нього мінімум пів року буде. Протягом перших шести місяців можна йти до президента, проговорювати будь-які кадрові зміни, будь-які завдання. Але найголовніше, щоб у нього з’явилася стратегія, аби робота не зводилася просто до гасіння пожеж».

Бондар переконаний: кандидатуру Корецького на пост прем’єра, окрім фракції «Слуга народу», підтримають іще дві-три депутатські групи. «Думаю, що голоси  знайдуться», – припускає обранець.

Крім того, Віктор Бондар звернув увагу на окремі міністерства-«монстри», які потребують термінового роз’єднання при обранні нового Кабміну. Насамперед йдеться про Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства та Міністерство регіональної політики, у назві якого немає слова «транспорт». «Для іноземців дивина, бо не буває країни без міністерства транспорту. Вважається, що транспортна галузь – це кровоносна система держави, а енергетика – нервова система держави. Є країни, де об’єднують соціальну політику, охорону здоров’я, освіту в один гуманітарний блок. Але транспорт та енергетику ніколи не об’єднують, бо це надвелика кількість питань», – наголосив нардеп.

Нагадаємо, 12 липня Зеленський провів зустріч із Юлією Свириденко. Він анонсував оновлення Кабінету міністрів у межах зміни політичної стратегії України.

13 липня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко подала до Верховної Ради заяву про відставку. 

Серед претендентів на головне крісло в уряді наразі фігурують чотири прізвища: генеральний директор «Нафтогазу» Сергій Корецький; перший віцепрем'єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль; міністр оборони Михайло Федоров; мер Харкова Ігор Терехов.

Зокрема, на тлі очікуваних кадрових змін в уряді президент Володимир Зеленський провів низку зустрічей із топпосадовцями. Український лідер поспілкувався із головою «Нафтогазу» Сергієм Корецьким, мером Харкова Ігорем Тереховим, міністром оборони Михайлом Федоровим, міністром енергетики Денисом Шмигалем та очільником МВС Ігорем Клименком.

Як повідомлялося, висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас прокоментувала кадрові перестановки в українському уряді та відставку прем’єр-міністра Юлії Свириденко, наголосивши, що подібні рішення є внутрішньою справою кожної країни.

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Теги: Нафтогаз України кадрові зміни уряд Сергій Корецький

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