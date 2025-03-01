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Пентагон перекинув на кордон із Мексикою техніку та тисячі військових – WP

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Пентагон перекинув на кордон із Мексикою техніку та тисячі військових – WP
Ця місія планувалася з січня і відбувається незважаючи на різке скорочення кількості перетинів кордону
фото: Reuters

Гегсет заявив, що «є все» для припинення нелегальної міграції, і що адміністрація Трампа хоче мати 100% контроль над кордоном

Міністр оборони США Піт Хегсет наказав додатково відправити від 2500 до 3000 військовослужбовців на південний кордон США бойові машини піхоти Stryker. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Washington Post.

За даними видання, Гегсет віддав наказ про розгортання бригадної бойової групи і вертолітного підрозділу для «посилення і розширення поточних операцій з охорони кордону з метою закриття кордону і захисту територіальної цілісності США».

Як зазначає Washington Post, нові сили прибудуть до кордону найближчими тижнями, що підкреслює «непохитну відданість Пентагону роботі разом з Міністерством внутрішньої безпеки для захисту нашого південного кордону і підтримки суверенітету під керівництвом президента Трампа».

Видання вказує, що ця місія планувалася з січня і відбувається незважаючи на різке скорочення кількості перетинів кордону з моменту вступу на посаду Дональда Трампа.

Під час однієї з поїздок на кордон у лютому Піт Гегсет заявив, що на столі є всі можливості для підтримки зусиль Трампа щодо припинення нелегальної міграції, і що адміністрація хоче мати 100% контроль над кордоном.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет під час своєї першої розмови з вищим військовим керівництвом Мексики попередив про військові дії, якщо Мексика не виконає вимоги президента США Дональда Трампа щодо кордонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією джерел видання, 31 січня Гегсет заявив мексиканським посадовцям, що американські військові готові вжити односторонніх заходів, якщо Мексика не розбереться зі «змовою між урядом країни і наркокартелями». Мексиканська сторона була «шокованою і розлюченою», адже сприйняла це як погрозу військовими діями США на території Мексики.

Щодо Мексики, то на початку лютого Дональд Трамп заявив, що призупинить на один місяць дію нового 25% мита на товари, що ввозяться з Мексики до Сполучених Штатів. А президентка Мексики Клаудія Шейнбаум тоді пообіцяла, що її країна негайно посилить північний кордон 10 тис. військовослужбовцями Національної гвардії, щоб запобігти контрабанді наркотиків.

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Теги: наказ машини кордон Піт Гегсет Мексика США

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