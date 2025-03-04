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Після суперечки в Білому домі президент-популіст позбувся спільних фото з Зеленським

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Після суперечки в Білому домі президент-популіст позбувся спільних фото з Зеленським
Хав’єр Мілей вирішив повністю підтримувати лінію Дональда Трампа
фото: Ilan Berkenwald - Flickr

Ще недавно президенти двох країн обіймалися перед камерами 

Президент Аргентини Хав’єр Мілей на тлі нещодавньої гострої розмови президентів України та США видалив із соцмережі Х/Twitter усі спільні світлини з Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аргентинські ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський та президент Аргентини Хав’єр Мілей, грудень 2023 року.
Президент України Володимир Зеленський та президент Аргентини Хав’єр Мілей, грудень 2023 року.
фото: Офіс Президента України
Президент України Володимир Зеленський та президент Аргентини Хав’єр Мілей, червень 2024 року.
Президент України Володимир Зеленський та президент Аргентини Хав’єр Мілей, червень 2024 року.
фото: Офіс Президента України

Як зауважують видання, після суперечки в Овальному кабінеті Мілей вирішив повністю підтримувати лінію Дональда Трампа і тому позбувся «небажаних» фото. Також аргентинська преса пише, що Мілей «не хоче ризикувати майбутньою угодою з МВФ». Таким чином ЗМІ натякають за «суттєвий вплив» Сполучених Штатів на рішення Міжнародного валютного фонда щодо кредитування.

Нагадаємо, Хав’єр Мілей, який має репутацію екстравагантного політика з правопопулістськими поглядами, склав присягу президента Аргентини у грудні 2023 року. До речі, на інавгурації був присутній президент України, і Мілей охоче з ним обіймався.

«Главком» повідомляв, що у січні нинішнього року президенти України та Аргентини зустрічалися та проводили переговори під час Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі.

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Теги: США Володимир Зеленський Україна Аргентина фото

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